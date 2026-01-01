Nasadiť Spree inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source headless e-commerce platforma na budovanie viacdodávateľských, B2B a cezhraničných online obchodov.
Vyberte si VPS plán pre Spree
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Spree
Spree je plne open-source headless e-commerce platforma postavená na Ruby on Rails, poháňajúca všetko od obchodov s jedným produktom po B2B trhoviská pre podniky a platformy s viacerými dodávateľmi. Dodáva kompletné REST API, TypeScript SDK a Next.js storefront pripravený na produkciu, aby ste mohli spustiť plne prispôsobený online obchod bez toho, aby ste museli budovať backend od nuly.
Vlastné hostovanie Spree na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad zákazníckymi údajmi, platobnými tokmi a katalógom produktov — bez zdieľania príjmov, bez transakčných poplatkov a bez obmedzení dodávateľov, pokiaľ ide o to, ktoré platobné brány alebo služby plnenia objednávok môžete pripojiť.
Kľúčové vlastnosti Spree
Bezhlavá architektúra
Kompletné REST API a TypeScript SDK vám umožňujú vytvoriť akýkoľvek internetový obchod – Next.js, mobilný alebo vlastný – zatiaľ čo Spree spracováva celú obchodnú logiku v zákulisí.
Viacdodávateľské trhovisko
Integrovaná správa dodávateľov vám umožňuje prevádzkovať trhovisko s viacerými predajcami, samostatnými katalógmi a nezávislým plnením objednávok z jednej inštalácie.
B2B Veľkoobchod
Vytvorte zákaznícke skupiny s vlastnými cenami, minimálnymi objednávkami a úverovými podmienkami na prevádzkovanie B2B veľkoobchodu popri vašej B2C predajni bez druhej platformy.
Cezhraničný obchod
Natívna podpora viacerých mien a viacerých jazykov vám umožňuje predávať globálne bez doplnkov tretích strán alebo riešení špecifických pre jednotlivé krajiny.
Fulltextové vyhľadávanie produktov
Integrácia Meilisearch prináša vyhľadávanie produktov odolné voči preklepom, v milisekundách, so štandardne zahrnutým fasetovým filtrovaním.
Prečo spustiť Spree na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.