Nasaďte TinyAuth jedným kliknutím.
Odľahčený Traefik forward-auth middleware, ktorý pridáva prihlasovaciu obrazovku k akejkoľvek vlastne hostovanej aplikácii pomocou jediného štítku.
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S čím sa dá postaviť TinyAuth
TinyAuth je ľahký, samoobslužný autentifikačný middleware, ktorý pridáva prihlasovaciu obrazovku k akejkoľvek aplikácii bežiacej za reverzným proxy serverom Traefik. Na rozdiel od plnohodnotných poskytovateľov identity je TinyAuth jediný binárny súbor Go podporovaný SQLite, nasaditeľný v priebehu niekoľkých sekúnd s minimálnou konfiguráciou. Stačí jeden štítok middleware v súbore Docker Compose akejkoľvek aplikácie na zabezpečenie prístupu pomocou používateľského mena a hesla alebo prihlásenia cez OAuth.
Samoobslužné hostovanie TinyAuth na vašom VPS znamená, že každá aplikácia, ktorú nasadíte – dashboardy, vývojárske nástroje, monitorovacie služby – zdieľa jednu autentifikačnú vrstvu bez verejného vystavenia týchto služieb. Integrácia OAuth s Google, GitHub a akýmkoľvek poskytovateľom OIDC umožňuje členom tímu prihlásiť sa pomocou existujúcich poverení a vstavaná podpora TOTP pridáva dvojfaktorovú autentifikáciu bez potreby ďalšej služby.
Kľúčové vlastnosti TinyAuth
Traefik Dopredná autentifikácia
Pridajte prihlasovaciu stenu k akejkoľvek aplikácii smerovanej cez Traefik pridaním jedného middleware štítku — nevyžadujú sa žiadne zmeny chránenej aplikácie.
Podpora poskytovateľa OAuth
Umožnite prihlásenie prostredníctvom Google, GitHubu alebo akéhokoľvek poskytovateľa kompatibilného s OIDC, aby členovia tímu používali existujúce prihlasovacie údaje namiesto spravovania samostatných hesiel.
TOTP Dvojfaktorové overovanie
Pridajte časovo založené jednorazové heslá k akémukoľvek účtu, čím posilníte prístup k aplikáciám hostovaným na vlastnom serveri bez nasadenia vyhradenej služby 2FA.
Zdieľanie súborov cookie subdomény
Jedno prihlásenie TinyAuth pokrýva všetky aplikácie hostované na subdoménach rovnakej domény, takže používatelia sa autentifikujú raz a voľne sa pohybujú naprieč celým systémom.
Nulové externé závislosti
Beží ako jeden binárny súbor s úložiskom SQLite – nevyžaduje sa Redis, PostgreSQL ani LDAP, čím sa udržiava minimálna spotreba zdrojov na akomkoľvek VPS pláne.
Prečo spustiť TinyAuth na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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