Zľava až do výšky 69 % na TinyAuth

Nasaďte TinyAuth jedným kliknutím.

Odľahčený Traefik forward-auth middleware, ktorý pridáva prihlasovaciu obrazovku k akejkoľvek vlastne hostovanej aplikácii pomocou jediného štítku.

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5,49/mes.
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Nasaďte TinyAuth jedným kliknutím.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť TinyAuth

TinyAuth je ľahký, samoobslužný autentifikačný middleware, ktorý pridáva prihlasovaciu obrazovku k akejkoľvek aplikácii bežiacej za reverzným proxy serverom Traefik. Na rozdiel od plnohodnotných poskytovateľov identity je TinyAuth jediný binárny súbor Go podporovaný SQLite, nasaditeľný v priebehu niekoľkých sekúnd s minimálnou konfiguráciou. Stačí jeden štítok middleware v súbore Docker Compose akejkoľvek aplikácie na zabezpečenie prístupu pomocou používateľského mena a hesla alebo prihlásenia cez OAuth.

Samoobslužné hostovanie TinyAuth na vašom VPS znamená, že každá aplikácia, ktorú nasadíte – dashboardy, vývojárske nástroje, monitorovacie služby – zdieľa jednu autentifikačnú vrstvu bez verejného vystavenia týchto služieb. Integrácia OAuth s Google, GitHub a akýmkoľvek poskytovateľom OIDC umožňuje členom tímu prihlásiť sa pomocou existujúcich poverení a vstavaná podpora TOTP pridáva dvojfaktorovú autentifikáciu bez potreby ďalšej služby.

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Kľúčové vlastnosti TinyAuth

Traefik Dopredná autentifikácia

Pridajte prihlasovaciu stenu k akejkoľvek aplikácii smerovanej cez Traefik pridaním jedného middleware štítku — nevyžadujú sa žiadne zmeny chránenej aplikácie.

Podpora poskytovateľa OAuth

Umožnite prihlásenie prostredníctvom Google, GitHubu alebo akéhokoľvek poskytovateľa kompatibilného s OIDC, aby členovia tímu používali existujúce prihlasovacie údaje namiesto spravovania samostatných hesiel.

TOTP Dvojfaktorové overovanie

Pridajte časovo založené jednorazové heslá k akémukoľvek účtu, čím posilníte prístup k aplikáciám hostovaným na vlastnom serveri bez nasadenia vyhradenej služby 2FA.

Zdieľanie súborov cookie subdomény

Jedno prihlásenie TinyAuth pokrýva všetky aplikácie hostované na subdoménach rovnakej domény, takže používatelia sa autentifikujú raz a voľne sa pohybujú naprieč celým systémom.

Nulové externé závislosti

Beží ako jeden binárny súbor s úložiskom SQLite – nevyžaduje sa Redis, PostgreSQL ani LDAP, čím sa udržiava minimálna spotreba zdrojov na akomkoľvek VPS pláne.

Prečo spustiť TinyAuth na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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