Nasadiť Aptabase jedným kliknutím.
Open-source analytická platforma s prioritou súkromia pre mobilné, desktopové a webové aplikácie s ľahkou integráciou SDK.
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S čím sa dá postaviť Aptabase
Aptabase je open-source analytická platforma zameraná na súkromie, vytvorená pre vývojárov mobilných, desktopových a webových aplikácií. Na rozdiel od nástrojov na analýzu webových stránok, ktoré sledujú zobrazenia stránok, sa Aptabase zameriava na sledovanie udalostí založené na SDK – vývojári vybavujú svoje aplikácie ľahkými SDK pre Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri a ďalšie na zaznamenávanie pomenovaných udalostí s voliteľnými vlastnosťami. Výsledkom je prehľadný panel s vysokou informačnou hodnotou, ktorý ukazuje, čo používatelia skutočne robia vo vašej aplikácii, bez súborov cookie, odtlačkov prstov alebo sledovania naprieč stránkami.
Vlastné hostovanie Aptabase na VPS udržiava všetky analytické dáta na vašej vlastnej infraštruktúre, čím sa zjednodušuje súlad s GDPR a eliminuje sa cenotvorba za udalosť, ktorú si účtujú poskytovatelia cloudových analytických služieb s rastúcim používaním.
Kľúčové vlastnosti Aptabase
SDK sledovanie udalostí
Integrujte do svojej aplikácie jediným volaním SDK na sledovanie pomenovaných udalostí a vlastností naprieč všetkými platformami bez zložitého nastavenia.
Ochrana osobných údajov už v návrhu
Žiadne súbory cookie, žiadne snímanie odtlačkov a žiadne sledovanie naprieč stránkami — plne v súlade s GDPR a nariadeniami o ochrane súkromia hneď po vybalení.
Multiplatformové SDKs
Oficiálne SDK pre Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri a ďalšie pokrývajú každú hlavnú platformu na vývoj aplikácií.
Prehľadový panel v reálnom čase
Sledujte udalosti a aktivitu používateľov v reálnom čase s čistým, minimalistickým ovládacím panelom, ktorý zobrazuje to podstatné bez zbytočného rušenia.
Úplné vlastníctvo údajov
Všetky analytické údaje zostávajú na vašom VPS – žiadna závislosť od dodávateľa, žiadne ceny za udalosť a žiadna platforma tretej strany neprijíma vaše používateľské údaje.
Prečo spustiť Aptabase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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