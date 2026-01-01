Zľava až do výšky 69 % na Aptabase

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Open-source analytická platforma s prioritou súkromia pre mobilné, desktopové a webové aplikácie s ľahkou integráciou SDK.

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VPS spravované umelou inteligenciou
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Nasadiť Aptabase jedným kliknutím.

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Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
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7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Aptabase

Aptabase je open-source analytická platforma zameraná na súkromie, vytvorená pre vývojárov mobilných, desktopových a webových aplikácií. Na rozdiel od nástrojov na analýzu webových stránok, ktoré sledujú zobrazenia stránok, sa Aptabase zameriava na sledovanie udalostí založené na SDK – vývojári vybavujú svoje aplikácie ľahkými SDK pre Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri a ďalšie na zaznamenávanie pomenovaných udalostí s voliteľnými vlastnosťami. Výsledkom je prehľadný panel s vysokou informačnou hodnotou, ktorý ukazuje, čo používatelia skutočne robia vo vašej aplikácii, bez súborov cookie, odtlačkov prstov alebo sledovania naprieč stránkami.

Vlastné hostovanie Aptabase na VPS udržiava všetky analytické dáta na vašej vlastnej infraštruktúre, čím sa zjednodušuje súlad s GDPR a eliminuje sa cenotvorba za udalosť, ktorú si účtujú poskytovatelia cloudových analytických služieb s rastúcim používaním.

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Kľúčové vlastnosti Aptabase

SDK sledovanie udalostí

Integrujte do svojej aplikácie jediným volaním SDK na sledovanie pomenovaných udalostí a vlastností naprieč všetkými platformami bez zložitého nastavenia.

Ochrana osobných údajov už v návrhu

Žiadne súbory cookie, žiadne snímanie odtlačkov a žiadne sledovanie naprieč stránkami — plne v súlade s GDPR a nariadeniami o ochrane súkromia hneď po vybalení.

Multiplatformové SDKs

Oficiálne SDK pre Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri a ďalšie pokrývajú každú hlavnú platformu na vývoj aplikácií.

Prehľadový panel v reálnom čase

Sledujte udalosti a aktivitu používateľov v reálnom čase s čistým, minimalistickým ovládacím panelom, ktorý zobrazuje to podstatné bez zbytočného rušenia.

Úplné vlastníctvo údajov

Všetky analytické údaje zostávajú na vašom VPS – žiadna závislosť od dodávateľa, žiadne ceny za udalosť a žiadna platforma tretej strany neprijíma vaše používateľské údaje.

Prečo spustiť Aptabase na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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