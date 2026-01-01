Nasaďte Songloft inštaláciou jedným kliknutím.
Osobný hudobný server s vlastným hostingom s API kompatibilným so Subsonic, sandboxom pre JS pluginy a vstavaným webovým prehrávačom.
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S čím sa dá postaviť Songloft
Songloft je ľahký osobný hudobný server napísaný v Go, ktorý skenuje vašu lokálnu knižnicu, extrahuje obaly albumov a metadáta zo súborov MP3, FLAC, WAV, APE, OGG a M4A a streamuje všetko cez vstavané webové rozhranie alebo akéhokoľvek klienta kompatibilného so Subsonic. Sandbox pluginu QuickJS rozširuje server o vlastné zvukové zdroje, poskytovateľov metadát a ovládanie zariadení bez prekompilovania binárneho súboru.
Samohosting Songloftu udržiava vašu hudobnú zbierku, históriu počúvania a relácie overené pomocou JWT úplne na vašom VPS – žiadna telemetria, žiadna analýza tretích strán a žiadny rotujúci komerčný katalóg, ktorý by rozhodoval o tom, čo zostane dostupné. Binárny súbor bez CGO beží pohodlne na hardvéri s nízkou spotrebou energie, pričom stále zvláda transkódovanie za chodu a relácie pre viacero zariadení.
Kľúčové vlastnosti Songloft
Podpora Subsonic API
Pripojte akéhokoľvek mobilného alebo desktopového klienta kompatibilného so Subsonic a streamujte svoju knižnicu bez toho, aby ste boli viazaní na jedinú oficiálnu aplikáciu.
JS plugin pieskovisko
Pluginy založené na QuickJS s modelom povolení a funkciou hot reload vám umožňujú pridávať vlastné zvukové zdroje, poskytovateľov metadát a integrácie zariadení.
Lokálne skenovanie knižnice
Automatické skenovanie priečinkov extrahuje značky a obaly zo súborov MP3, FLAC, WAV, APE, OGG a M4A, aby vaša knižnica zostala aktuálna, keď pridávate skladby.
Vstavaný webový prehrávač
Kompletný webový frontend sa dodáva s kompletným obrazom, čo vám poskytuje prehrávač založený na prehliadači ihneď po vybalení, bez nasadenia samostatného klienta.
JWT autentifikácia
Dvojtokenová JWT autentifikácia so samostatnými prístupovými a obnovovacími tokenmi podporuje relácie pre viacero zariadení a zrušenie pre každé zariadenie.
REST API so Swagger
Zdokumentované REST API so vstavaným Swagger UI uľahčuje integráciu Songloftu s vlastnými klientmi, automatizáciami a dashboardmi.
Prečo spustiť Songloft na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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