Zľava až do výšky 69 % na Multi-Scrobbler

Nasaďte Multi-Scrobbler inštaláciou jedným kliknutím.

Vlastne hostené scrobblingové centrum, ktoré sleduje prehrávania hudby z Plex, Jellyfin, Spotify a ďalších služieb do Last.fm, ListenBrainz alebo Maloja.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Multi-Scrobbler inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Multi-Scrobbler

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Multi-Scrobbler

Multi-Scrobbler prepojuje každé miesto, kde počúvate hudbu, s každou službou, ktorá ju sleduje. Namiesto spoliehania sa na vstavané scrobbling funkcie každej hudobnej aplikácie – ktoré úplne chýbajú v Plex a Jellyfin a sú roztrieštené naprieč klientmi YouTube Music, Deezer a Subsonic – Multi-Scrobbler centralizuje každé prehrávanie do jedného centralizovaného systému. Podporuje viac ako 25 zdrojov a súčasne preposiela počúvania na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito a ďalšie ciele.

Vlastné hostovanie na vašom VPS udržuje scrobbler v prevádzke 24/7 vedľa vašich ostatných mediálnych služieb, s verejnými OAuth callback URL adresami, ktoré môžu dosiahnuť Spotify a Last.fm. Webový panel zobrazuje živé počúvania, štatistiky podľa zdroja a podrobné protokoly bez toho, aby vystavil vašu históriu počúvania SaaS tretej strany.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Multi-Scrobbler

Univerzálne pokrytie zdrojov

Sleduje prehrávania zo Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, klientov Subsonic a z viac ako 25 ďalších hudobných prehrávačov v jedinom systéme.

Viacnásobné scrobble ciele

Preposiela každé počúvanie na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito a ďalšie ciele súbežne bez manuálneho duplikovania.

Prehľad aktuálneho stavu

Webové rozhranie zobrazuje aktuálne prehrávané skladby, nedávne prehratia a štatistiky podľa zdroja, aby ste mohli overiť každé pripojenie na prvý pohľad.

Inteligentná deduplikácia

Detekuje duplicitné počúvania nahlásené viacerými zdrojmi, ktoré prehrávajú tú istú skladbu, a odošle každé prehratie iba raz do vašich cieľov scrobble.

Webhook oznámenia

Odosiela aktualizácie a chyby funkcie Práve sa prehráva do Discordu, Gotify, Ntfy alebo Apprise, aby ste zachytili nefunkčné integrácie bez kontroly ovládacieho panela.

Prečo spustiť Multi-Scrobbler na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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