Nasaďte Multi-Scrobbler inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostené scrobblingové centrum, ktoré sleduje prehrávania hudby z Plex, Jellyfin, Spotify a ďalších služieb do Last.fm, ListenBrainz alebo Maloja.
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S čím sa dá postaviť Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler prepojuje každé miesto, kde počúvate hudbu, s každou službou, ktorá ju sleduje. Namiesto spoliehania sa na vstavané scrobbling funkcie každej hudobnej aplikácie – ktoré úplne chýbajú v Plex a Jellyfin a sú roztrieštené naprieč klientmi YouTube Music, Deezer a Subsonic – Multi-Scrobbler centralizuje každé prehrávanie do jedného centralizovaného systému. Podporuje viac ako 25 zdrojov a súčasne preposiela počúvania na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito a ďalšie ciele.
Vlastné hostovanie na vašom VPS udržuje scrobbler v prevádzke 24/7 vedľa vašich ostatných mediálnych služieb, s verejnými OAuth callback URL adresami, ktoré môžu dosiahnuť Spotify a Last.fm. Webový panel zobrazuje živé počúvania, štatistiky podľa zdroja a podrobné protokoly bez toho, aby vystavil vašu históriu počúvania SaaS tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Multi-Scrobbler
Univerzálne pokrytie zdrojov
Sleduje prehrávania zo Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, klientov Subsonic a z viac ako 25 ďalších hudobných prehrávačov v jedinom systéme.
Viacnásobné scrobble ciele
Preposiela každé počúvanie na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito a ďalšie ciele súbežne bez manuálneho duplikovania.
Prehľad aktuálneho stavu
Webové rozhranie zobrazuje aktuálne prehrávané skladby, nedávne prehratia a štatistiky podľa zdroja, aby ste mohli overiť každé pripojenie na prvý pohľad.
Inteligentná deduplikácia
Detekuje duplicitné počúvania nahlásené viacerými zdrojmi, ktoré prehrávajú tú istú skladbu, a odošle každé prehratie iba raz do vašich cieľov scrobble.
Webhook oznámenia
Odosiela aktualizácie a chyby funkcie Práve sa prehráva do Discordu, Gotify, Ntfy alebo Apprise, aby ste zachytili nefunkčné integrácie bez kontroly ovládacieho panela.
Prečo spustiť Multi-Scrobbler na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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