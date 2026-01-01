Nasaďte PentAGI jednoklikovou inštaláciou.
Plne autonómny systém AI agentov, ktorý vykonáva komplexné úlohy penetračného testovania z jedného samohostovaného dashboardu.
Vyberte si VPS plán pre PentAGI
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PentAGI
PentAGI je plne autonómny systém AI agentov, ktorý vykonáva komplexné úlohy penetračného testovania bez neustáleho ľudského dohľadu. Orchestruje špecializovaných AI agentov — plánovačov, výskumníkov, kodérov a penetračných testerov — ktorí uvažujú o cieli, vyberajú správne nástroje a vykonávajú ich vo vnútri izolovaných Docker kontajnerov na objavenie a overenie zraniteľností.
Pripojte svoje vlastné kľúče OpenAI, Anthropic alebo Google Gemini a PentAGI riadi celý proces, od prieskumu po reportovanie, pomocou prehľadávateľnej znalostnej bázy podporenej databázou pgvector a vstavaným webovým scraperom. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé dáta zo skenovania, poverenia a zistenia úplne na vašej infraštruktúre namiesto bezpečnostnej služby tretej strany.
Kľúčové vlastnosti PentAGI
Autonómni AI agenti
Plánovač, výskumník, kodér a agenti pre penetračné testovanie spolupracujú na vykonávaní kompletných úloh bez podrobného ľudského vstupu.
Prineste si vlastný LLM
Pripojte modely OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek alebo lokálne modely Ollama a prepínajte poskytovateľov kedykoľvek budete chcieť.
Izolované vykonávanie nástroja
Agenti spúšťajú jednorazové kontajnery Docker na spustenie bezpečnostných nástrojov, pričom každý príkaz zostáva izolovaný od hostiteľa.
Vektorová znalostná báza
Zabalená databáza pgvector poskytuje agentom dlhodobú pamäť nálezov, cieľov a predchádzajúcich krokov v rámci úlohy.
Vstavaný výskum na webe
Integrovaný scraper a vyhľadávacie konektory umožňujú agentom zhromažďovať exploity, bezpečnostné upozornenia a dokumentáciu na požiadanie.
Prečo spustiť PentAGI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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