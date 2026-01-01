Nasaďte Dify inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source aplikačná platforma LLM na vizuálne vytváranie pracovných postupov AI, RAG pipeline-ov a chatbotov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dify
Dify je najpopulárnejšia open-source platforma na vývoj aplikácií LLM na svete, poskytujúca vizuálne rozhranie na vytváranie pracovných postupov AI, RAG pipeline, agentov AI a chatbotových aplikácií. S podporou pre viac ako 100 poskytovateľov LLM vrátane OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokálnych modelov prostredníctvom Ollama, Dify umožňuje tímom prototypovať a nasadzovať produkčné AI aplikácie bez písania zložitého orchestračného kódu.
Samohosting Dify na vašom vlastnom VPS zaisťuje, že všetky dokumenty, embeddingy, konverzácie a API kľúče zostanú pod vašou úplnou kontrolou. Toto nasadenie zahŕňa vstavanú vektorovú databázu Weaviate pre sémantické vyhľadávanie, vykonávanie kódu v sandboxe a ochranu SSRF pre bezpečný vývoj AI aplikácií.
Kľúčové vlastnosti Dify
Vizuálny editor pracovného postupu
Vytvárajte komplexné AI pipeline reťazením volaní LLM, integrácií API a podmienkovej logiky pomocou drag-and-drop.
RAG pipeline
Prijímajte dokumenty, generujte vloženia a získajte relevantné znalosti s integrovanou vektorovou databázou Weaviate.
Rámec AI agenta
Vytvárajte autonómnych agentov s možnosťami volania nástrojov pre vyhľadávanie na webe, vykonávanie kódu a externé API.
100+ poskytovateľov LLM
Pripojte sa k OpenAI, Anthropic, Google, Mistral a lokálnym modelom cez Ollama s vyrovnávaním záťaže modelov a záložným riešením.
Izolované vykonávanie kódu
Spúšťajte Python a JavaScript bezpečne v izolovanom prostredí so vstavanou ochranou proti SSRF.
Štúdio prompt inžinierstva
Navrhujte, verzionujte a A/B testujte výzvy s panelom pozorovateľnosti pre zaznamenávanie a sledovanie.
Prečo spustiť Dify na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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