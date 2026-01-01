Nasadiť Snac2 inštaláciou jedným kliknutím.
Minimalistický jedno-užívateľský ActivityPub server napísaný v prenosnom C na pripojenie sa k Fediverse s zanedbateľnou spotrebou zdrojov.
Vyberte si VPS plán pre Snac2
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Snac2
Snac2 je minimalistická inštancia ActivityPub napísaná v prenosnom C bez závislostí na databáze — všetky dáta sú uložené ako obyčajné súbory na disku. Navrhnutá pre jednotlivcov a malé inštancie, federuje s Mastodonom, Pleromou, Pixelfedom a širším Fediversom, pričom pohodlne beží na malých inštanciách VPS alebo jednodoskových počítačoch.
Vlastné hostovanie Snac2 vám poskytuje osobnú identitu na Fediverse bez spoliehania sa na inštancie tretích strán, ktoré sa môžu vypnúť, defederovať alebo zmeniť pravidlá. Architektúra s jedným binárnym súborom, absencia databázy a API kompatibilné s Mastodonom robia zo Snac2 jeden z najľahších a najľahšie udržiavateľných spôsobov, ako sa zúčastniť decentralizovaných sociálnych médií.
Kľúčové vlastnosti Snac2
Nie je potrebná žiadna databáza
Všetky príspevky, sledovatelia a konfigurácia sú uložené ako obyčajné súbory na disku – žiadna databáza MySQL ani PostgreSQL na inštaláciu, ladenie alebo samostatné zálohovanie.
Kompatibilita s API Mastodon
Používajte existujúce mobilné a desktopové klienty Mastodon na uverejňovanie príspevkov, prezeranie časových osí a správu upozornení bez učenia sa nových nástrojov.
ActivityPub federácia
Sledujte a komunikujte s používateľmi na Mastodone, Plerome, Pixelfede, Akkome a akomkoľvek inom serveri kompatibilnom s ActivityPub vo Fediverse.
Nepatrné nároky na zdroje
Napísaný v prenosnom C ako jeden staticky priateľský binárny súbor, Snac2 beží na niekoľkých megabajtoch RAM a v nečinnosti spotrebúva takmer nulové využitie CPU.
Viacpoužívateľská podpora
Umožňuje hostiť viac ako jeden účet na tej istej inštancii z príkazového riadka, čo je užitočné pre rodiny alebo malé komunity zdieľajúce jeden VPS.
Dizajn zameraný na súkromie
Žiadne sledovanie, žiadna analytika, žiadne skripty tretích strán – vaša časová os zostáva na vašom VPS a váš zoznam sledovateľov nikdy neopustí váš disk.
Prečo spustiť Snac2 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.