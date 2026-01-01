Nasadenie Maputniku jedným kliknutím.
Bezplatný a otvorený vizuálny editor pre štýly máp MapLibre a Mapbox GL JSON, vytvorený pre vývojárov a kartografov.
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S čím sa dá postaviť Maputnik
Maputnik je štandardný open-source vizuálny editor pre špecifikáciu štýlov MapLibre GL, používaný na navrhovanie vektorových dlaždicových základných máp pre webové a mobilné aplikácie. Namiesto ručnej úpravy JSON skladáte vrstvy, vlastnosti vykresľovania, výrazy a filtre prostredníctvom živého WYSIWYG editora synchronizovaného so skutočným náhľadom MapLibre GL.
Vlastné hostovanie Maputniku na vašom vlastnom VPS udržiava proprietárne súbory štýlov, URL adresy dlaždicových serverov a kľúče API vo vašej infraštruktúre, namiesto spoliehania sa na verejnú ukážku na maplibre.org. Nasadenie sa dodáva ako jeden statický front-end obsluhovaný oficiálnym binárnym súborom Maputnik, takže návrhová práca prebieha výlučne na strane prehliadača bez potreby externých závislostí od mapových služieb.
Kľúčové vlastnosti Maputnik
WYSIWYG štýlový editor
Upravujte štýly MapLibre a Mapbox GL JSON vizuálne s náhľadom živej mapy, ktorý sa aktualizuje pri úprave vrstiev, farieb, písiem a výrazov závislých od priblíženia.
Úplné pokrytie špecifikácie štýlu
Podporuje každý typ vrstvy špecifikácie štýlu MapLibre GL — výplň, čiara, symbol, raster, tieňovanie terénu, tepelná mapa — so vstupmi citlivými na typ pre vlastnosti vykresľovania a rozloženia.
Dátovo orientované výrazy
Vytvárajte a ladte výrazy filtra a vlastností s inline validáciou, aby štýly mohli reagovať na atribúty prvkov, úroveň priblíženia a stav za behu.
Inšpektor vektorových dlaždíc
Skontrolujte zdroje vektorových dlaždíc vrstvu po vrstve, aby ste presne videli, aké funkcie a vlastnosti sú k dispozícii predtým, ako ich naviažete vo svojom štýle.
Import a export štýlov
Načítajte štýly z URL, nahrajte JSON alebo prilepte zo schránky, potom exportujte hotový súbor štýlov pripravený na vloženie do MapLibre GL JS alebo natívnych SDK.
Vlastné zdroje dlaždíc
Nasmerujte editor na vlastné koncové body vektorových alebo rastrových dlaždíc, servery OpenMapTiles alebo MBTiles, aby ste navrhli štýly pre dáta, ktoré vaša aplikácia skutočne poskytuje.
Prečo spustiť Maputnik na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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