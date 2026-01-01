Nasadenie WireGuard Easy jedným kliknutím.
Webová správa WireGuard VPN s generovaním klientov, QR kódmi a štatistikami prevádzky v reálnom čase.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť WireGuard Easy
WireGuard Easy je samo-hostované webové rozhranie, ktoré zjednodušuje nasadenie a správu WireGuard VPN servera pre akúkoľvek úroveň zručností. Poskytuje ovládací panel na vytváranie klientskych konfigurácií, generovanie QR kódov pre mobilné nastavenie a monitorovanie štatistík prevádzky v reálnom čase bez nutnosti dotýkať sa WireGuard CLI.
Samo-hostovanie WireGuard Easy na VPS vám poskytuje súkromný VPN server pod vašou plnou kontrolou. Moderná kryptografia WireGuardu a ľahký modul jadra poskytujú výrazne rýchlejšie a efektívnejšie tunely ako OpenVPN alebo IPSec a webové UI umožňuje okamžité pridávanie, zakazovanie alebo odstraňovanie klientov bez reštartovania servera.
Kľúčové vlastnosti WireGuard Easy
Webová správa
Pridávať, povoliť, zakázať a odstraňovať klientov VPN z rozhrania prehliadača bez použitia príkazového riadka WireGuard.
Nastavenie QR kódu
Generujte QR kódy pre každú klientsku konfiguráciu na skenovanie pomocou mobilnej aplikácie WireGuard pre okamžité nastavenie pripojenia.
Štatistiky prevádzky v reálnom čase
Monitorujte využitie šírky pásma jednotlivých klientov a časy ich posledného pripojenia z ovládacieho panela na sledovanie aktivity VPN.
Rýchle tunely WireGuard
Moderná kryptografia a implementácia na úrovni jadra WireGuardu poskytuje rýchlejšie a efektívnejšie VPN tunely ako OpenVPN.
Export klientskej konfigurácie
Stiahnite si konfiguračné súbory klienta pre akékoľvek zariadenie, ktoré podporuje WireGuard, vrátane klientov pre stolné počítače, mobilné zariadenia a smerovače.
Prečo spustiť WireGuard Easy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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