Nasaďte OpenCloud jedným kliknutím.
Open-source synchronizácia súborov, zdieľanie a platforma na spoluprácu – suverénna alternatíva k Nextcloud a Google Drive.
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S čím sa dá postaviť OpenCloud
OpenCloud je moderná open-source platforma na synchronizáciu súborov, zdieľanie a tímovú spoluprácu. Vytvorená v Go pre výkon a minimálnu spotrebu zdrojov, poskytuje zážitok z privátneho cloudového úložiska bez závislosti od služieb tretích strán alebo infraštruktúry dodávateľa. Na rozdiel od starších riešení synchronizácie súborov, OpenCloud obsahuje vstavaného poskytovateľa identity, takže beží ako jeden kontajner bez potreby externej databázy alebo LDAP servera.
Samohosting OpenCloudu na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú suverenitu nad vašimi súbormi a dátami pre spoluprácu. Dokumenty, fotografie, zdieľané priečinky a používateľské účty – všetky zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate – bez obmedzení úložiska uložených platformou a bez predplatného viazaného na prístup k vašim dátam.
Kľúčové vlastnosti OpenCloud
Jednokontajnerové nasadenie
Vstavaná správa identít znamená, že OpenCloud sa nasadzuje ako jeden kontajner bez potreby externej databázy alebo LDAP servera.
Synchronizácia a zdieľanie súborov
Synchronizujte súbory medzi desktopovými a mobilnými klientmi a zdieľajte priečinky alebo jednotlivé súbory s podrobnými kontrolami povolení.
Prístup k WebDAV a CalDAV
Pripojte svoje úložisko ako sieťovú jednotku cez WebDAV a spravujte kalendáre a kontakty prostredníctvom protokolov CalDAV a CardDAV.
Desktopoví a mobilní klienti
Oficiálni synchronizační klienti pre Windows, macOS, Linux, iOS a Android udržiavajú súbory dostupné na všetkých vašich zariadeniach.
Integrácia Collabora Office
Pridajte Collabora Online na umožnenie úprav dokumentov, tabuliek a prezentácií v prehliadači bez opustenia vášho správcu súborov.
Podrobné zásady hesiel
Vynútiť minimálnu dĺžku, požiadavky na triedu znakov a zoznam zakázaných hesiel na splnenie bezpečnostných štandardov organizácie.
Prečo spustiť OpenCloud na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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