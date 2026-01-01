Nasaďte tinyMediaManager jedným kliknutím.
Multiplatformový správca médií na organizovanie filmov a televíznych relácií, získavanie metadát a generovanie súborov NFO pre mediálne centrá.
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S čím sa dá postaviť tinyMediaManager
tinyMediaManager je samoobslužný správca médií, ktorý organizuje vaše zbierky filmov a televíznych relácií získavaním bohatých metadát, grafiky a hodnotení z TheMovieDB, TheTVDB a Fanart.tv. Premenuje súbory podľa konfigurovateľných šablón, generuje súbory NFO kompatibilné s Kodi, Emby, Jellyfin, Plex a MediaPortal a automaticky spracováva komplexné štruktúry viacerých diskov a viacerých epizód.
Nasadený ako grafické desktopové prostredie prístupné cez noVNC, beží úplne vo vašom prehliadači na porte 4000 bez akéhokoľvek klientskeho softvéru. Samo-hostenie na vašom VPS znamená, že celá vaša mediálna knižnica môže byť organizovaná a udržiavaná na diaľku, pričom všetky metadáta sú uložené lokálne pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti tinyMediaManager
Načítavanie metadát
Získava bohaté metadáta, grafiku, trailery a hodnotenia z TheMovieDB, TheTVDB a Fanart.tv pre filmy a televízne seriály.
Generovanie NFO súboru
Vytvára NFO súbory vo formáte očakávanom programami Kodi, Emby, Jellyfin, Plex a MediaPortal, vďaka čomu je vaše mediálne centrum vždy synchronizované.
Automatické premenovanie súborov
Premenuje a reorganizuje vaše mediálne súbory a priečinky podľa plne konfigurovateľných šablón na základe načítaných metadát.
Podpora TV relácií
Detekuje a organizuje viacsezónne, viacdielne štruktúry vrátane špeciálov, rozdelených epizód a alternatívnych konvencií pomenovania.
Prehliadačový počítač
Beží ako plnohodnotné desktopové prostredie prístupné cez noVNC v akomkoľvek prehliadači – nevyžaduje sa žiadny VNC klient ani lokálna inštalácia.
Prečo spustiť tinyMediaManager na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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