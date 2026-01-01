Nasadenie Tyk Gateway jedným kliknutím.
Open-source API brána na zabezpečenie, správu a monitorovanie rozhraní REST, GraphQL a gRPC API bez platených licencií alebo spoplatnených funkcií.
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S čím sa dá postaviť Tyk Gateway
Tyk Gateway je plne open-source API brána, ktorá spravuje autentifikáciu, obmedzovanie rýchlosti, kvóty a transformáciu požiadaviek pre vaše backendové služby. Licencovaná pod Mozilla Public License 2.0, každá funkcia brány je dostupná bez licenčného kľúča — OAuth 2.0, validácia JWT, proxying GraphQL a podpora pluginov sú všetky zahrnuté v open-source zostave.
Redis je jedinou závislosťou, ktorá poskytuje distribuované úložisko relácií a počítadlá obmedzenia rýchlosti. Konfigurácia sa spravuje prostredníctvom REST management API, vďaka čomu je Tyk kompatibilný s pracovnými postupmi infraštruktúry ako kódu a CI/CD pipeline. Vlastné hostovanie udržiava všetku API prevádzku, poverenia a údaje o používaní vo vašej vlastnej infraštruktúre.
Kľúčové vlastnosti Tyk Gateway
Autentifikačný middleware
Chráňte rozhrania API pomocou OAuth 2.0, JWT, podpisov HMAC, Basic Auth, vzájomného TLS alebo kľúčov API – nevyžaduje sa žiadny vlastný autentifikačný kód.
Obmedzenie rýchlosti a kvóty
Uplatňujte obmedzenia rýchlosti a kvóty používania na používateľa, na aplikáciu alebo na politiku, aby ste predišli zneužitiu a zabezpečili spravodlivý prístup.
Podpora viacerých protokolov
Smerujte rozhrania API REST, GraphQL, gRPC, TCP a WebSocket cez jednu bránu s transformáciou a proxy serverom s podporou protokolu.
Transformácia požiadavky
Prepíšte URL adresy, vložte alebo odstráňte hlavičky, upravte telá požiadaviek a odpovedí a konvertujte medzi SOAP a GraphQL priamo.
Plugin middleware
Rozšírte správanie brány vlastnou logikou napísanou v JavaScript, Python, Go alebo gRPC bez úpravy základnej kódovej bázy.
Prečo spustiť Tyk Gateway na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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