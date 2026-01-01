Nasadiť Web-Check jedným kliknutím.
OSINT nástroj na komplexnú analýzu webových stránok pokrývajúci DNS, SSL, porty, bezpečnostné hlavičky a technologický stack v jednom vyhľadávaní.
Vyberte si VPS plán pre Web-Check
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Web-Check
Web-Check je open-source OSINT nástroj na analýzu webových stránok, ktorý agreguje informácie z viac ako 50 modulov do jednej správy o doméne. Zadajte akúkoľvek URL adresu a okamžite uvidíte záznamy DNS, podrobnosti o certifikátoch SSL, otvorené porty, hlavičky zabezpečenia HTTP, technologické odtlačky, údaje WHOIS a konfiguráciu zabezpečenia e-mailu.
Vlastné hostovanie Web-Checku na VPS poskytuje bezpečnostným tímom a vývojárom súkromný analytický nástroj bez obmedzení rýchlosti alebo limitov používania, ktoré ukladajú verejné inštancie. Je užitočný pre bezpečnostné kontroly pred nasadením, konkurenčný prieskum, prieskum pri penetračnom testovaní a overenie, či je vaša vlastná infraštruktúra správne nakonfigurovaná.
Kľúčové vlastnosti Web-Check
50+ analytických modulov
Jedno vyhľadávanie domény vykonáva viac ako 50 kontrol pokrývajúcich DNS, SSL, porty, hlavičky, súbory cookie, presmerovania a ďalšie súčasne.
Audit bezpečnostnej hlavičky
Skontrolujte, ktoré bezpečnostné hlavičky HTTP sú prítomné alebo chýbajú, aby ste identifikovali medzery v zabezpečení predtým, ako sa stanú zraniteľnosťami.
Odtlačkovanie technológií
Identifikujte webový server, CMS, frameworky, analytické nástroje a CDN, ktoré webová stránka používa z podpisov jej odpovedí.
E-mailové bezpečnostné kontroly
Overte konfiguráciu záznamov SPF, DKIM, DMARC a MX na posúdenie rizika spoofingu e-mailov pre akúkoľvek doménu.
Podrobnosti SSL certifikátu
Zobraziť vydavateľa certifikátu, exspiráciu, SANy a platnosť reťazca, aby ste potvrdili, že HTTPS je správne nakonfigurované a certifikát je platný.
Prečo spustiť Web-Check na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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