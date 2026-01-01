Zľava až do výšky 69 % na Web-Check

Nasadiť Web-Check jedným kliknutím.

OSINT nástroj na komplexnú analýzu webových stránok pokrývajúci DNS, SSL, porty, bezpečnostné hlavičky a technologický stack v jednom vyhľadávaní.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Web-Check jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Web-Check

Web-Check je open-source OSINT nástroj na analýzu webových stránok, ktorý agreguje informácie z viac ako 50 modulov do jednej správy o doméne. Zadajte akúkoľvek URL adresu a okamžite uvidíte záznamy DNS, podrobnosti o certifikátoch SSL, otvorené porty, hlavičky zabezpečenia HTTP, technologické odtlačky, údaje WHOIS a konfiguráciu zabezpečenia e-mailu.

Vlastné hostovanie Web-Checku na VPS poskytuje bezpečnostným tímom a vývojárom súkromný analytický nástroj bez obmedzení rýchlosti alebo limitov používania, ktoré ukladajú verejné inštancie. Je užitočný pre bezpečnostné kontroly pred nasadením, konkurenčný prieskum, prieskum pri penetračnom testovaní a overenie, či je vaša vlastná infraštruktúra správne nakonfigurovaná.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Web-Check

50+ analytických modulov

Jedno vyhľadávanie domény vykonáva viac ako 50 kontrol pokrývajúcich DNS, SSL, porty, hlavičky, súbory cookie, presmerovania a ďalšie súčasne.

Audit bezpečnostnej hlavičky

Skontrolujte, ktoré bezpečnostné hlavičky HTTP sú prítomné alebo chýbajú, aby ste identifikovali medzery v zabezpečení predtým, ako sa stanú zraniteľnosťami.

Odtlačkovanie technológií

Identifikujte webový server, CMS, frameworky, analytické nástroje a CDN, ktoré webová stránka používa z podpisov jej odpovedí.

E-mailové bezpečnostné kontroly

Overte konfiguráciu záznamov SPF, DKIM, DMARC a MX na posúdenie rizika spoofingu e-mailov pre akúkoľvek doménu.

Podrobnosti SSL certifikátu

Zobraziť vydavateľa certifikátu, exspiráciu, SANy a platnosť reťazca, aby ste potvrdili, že HTTPS je správne nakonfigurované a certifikát je platný.

Prečo spustiť Web-Check na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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