Nasaďte MongoDB 4 jedným kliknutím.
Flexibilná dokumentovo orientovaná NoSQL databáza pre moderné aplikácie s dynamickými schémami a výkonnými dotazmi.
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S čím sa dá postaviť MongoDB 4
MongoDB je popredná open-source dokumentová databáza, ktorá ukladá dáta do flexibilných dokumentov podobných JSON namiesto rigidných relačných tabuliek. Verzia 4.4 prináša platformu pripravenú na produkciu s ACID transakciami pre viacero dokumentov, výkonným agregačným rámcom a horizontálnou škálovateľnosťou prostredníctvom sharding-u. Jej dynamická schéma umožňuje vývoj dátových štruktúr aplikácií bez zložitých migrácií, čo z nej robí prirodzenú voľbu pre moderné vývojové postupy.
Spustenie MongoDB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradený I/O výkon, plnú kontrolu konfigurácie a predvídateľné náklady v porovnaní so spravovanými cloudovými databázovými službami. Môžete vyladiť alokáciu pamäte, implementovať vlastné stratégie zálohovania a pripojiť akúkoľvek aplikáciu pomocou natívnych ovládačov dostupných pre každý hlavný programovací jazyk.
Kľúčové vlastnosti MongoDB 4
Dátový model dokumentu
Ukladajte hierarchické, vnorené údaje do jednotlivých dokumentov namiesto ich rozloženia naprieč viacerými spojenými tabuľkami, čím sa zjednodušuje kód aplikácie a dopyty.
ACID Transakcie
Viacdokumentové ACID transakcie zaručujú konzistenciu dát naprieč kolekciami, spĺňajúc požiadavky na spoľahlivosť finančných a kritických obchodných dát.
Agregačný rámec
Výkonné procesy agregácie založené na pipeline spracúvajú a transformujú dáta na strane servera, čo umožňuje komplexnú analýzu bez presunu dát do samostatného systému.
Horizontálne škálovanie
Vstavané sharding automaticky distribuuje dáta naprieč viacerými uzlami, škáluje priepustnosť zápisu a úložisko, ako rastú vaše dáta.
Bohatý dotazovací jazyk
Podporuje fulltextové vyhľadávanie, geopriestorové dotazy a komplexné filtrovanie so sekundárnymi indexmi optimalizovanými pre každý prístupový vzor.
Prečo spustiť MongoDB 4 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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