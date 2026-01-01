Nasaďte Livebook jedným kliknutím.
Interaktívne, kolaboratívne notebooky Elixir pre dátovú vedu, automatizáciu a prieskum živého kódu.
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S čím sa dá postaviť Livebook
Livebook je open-source webová aplikácia na písanie kolaboratívnych, reprodukovateľných Elixir notebookov. Špeciálne navrhnutá pre ekosystém BEAM, kombinuje živé vykonávanie kódu, bohaté vizualizácie dát a úpravy viacerými používateľmi v reálnom čase v jedinom rozhraní založenom na prehliadači. Na rozdiel od všeobecných prostredí notebookov je Livebook hlboko integrovaný s modelom súbežnosti Elixiru a vytvára notebooky, ktoré sú navrhnuté tak, aby bežali identicky naprieč reláciami a strojmi.
Vlastné hostovanie Livebooku na VPS udržiava vaše notebooky, dátové pipeline a experimenty strojového učenia na infraštruktúre, ktorú ovládate – bez obmedzení veľkosti notebookov, bez poplatkov za používanie a bez cloudovej služby tretej strany, ktorá by spracovávala váš kód alebo dáta.
Kľúčové vlastnosti Livebook
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí používatelia môžu upravovať ten istý zápisník súčasne s živým sledovaním kurzora a bezkonfliktnou kolaboratívnou úpravou.
Inteligentné bunky
Predpripravené typy buniek automatizujú SQL dotazy, HTTP požiadavky, čítanie súborov a vytváranie grafov bez písania opakujúceho sa štandardného kódu.
ML a dátové pracovné postupy
Natívna integrácia s Nx, Explorerom a Kinom umožňuje numerické výpočty, dátové rámce a bohaté vizualizácie priamo v notebookoch.
Nasadenie aplikácie Notebook
Zverejnite akýkoľvek zápisník ako samostatnú interaktívnu webovú aplikáciu, ktorú môžu koncoví používatelia spustiť bez priameho prístupu k rozhraniu Livebook.
Reprodukovateľné v predvolenom nastavení
Notebooky zaznamenávajú všetky závislosti a hodnoty počas behu v samotnom súbore, čím zabezpečujú konzistentné výsledky naprieč rôznymi strojmi a nasadeniami.
Prečo spustiť Livebook na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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