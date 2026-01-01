Nasadiť CyberChef inštaláciou jedným kliknutím.
„Cyber Swiss Army Knife“ od GCHQ s viac ako 300 operáciami na kódovanie, šifrovanie a analýzu dát v prehliadači.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť CyberChef
CyberChef je výkonný, webový nástroj na manipuláciu s dátami vyvinutý GCHQ, ponúkajúci viac ako 300 vstavaných operácií pre šifrovanie, kódovanie, kompresiu, hašovanie a konverziu dátových formátov – všetko prostredníctvom intuitívneho rozhrania drag-and-drop. Jedinečný systém receptov vám umožňuje spájať viacero operácií do opakovane použiteľných, zdieľateľných pracovných postupov, zatiaľ čo funkcia „Magic“ automaticky detekuje typy kódovania na urýchlenie analýzy.
Pretože CyberChef spracováva všetko na strane klienta vo vašom prehliadači, citlivé dáta nikdy neopustia váš počítač. Vlastné hostovanie vašej vlastnej inštancie na VPS zaisťuje, že je vždy k dispozícii pre váš tím, prístupná iba v rámci vašej infraštruktúry a bez závislosti od verejne hostovaných verzií – čo je kritické pre bezpečnostné operácie a pracovné postupy reakcie na incidenty, ktoré spracovávajú dôverné dáta.
Kľúčové vlastnosti CyberChef
300+ Vstavaných operácií
Zahŕňa Base64, AES, hashovanie SHA, regex, parsovanie IP adries, kompresiu a desiatky ďalších operácií transformácie údajov bez písania akéhokoľvek kódu.
Reťazenie receptov
Zreťazte viacero operácií do opakovane použiteľných receptov, ktoré možno uložiť a zdieľať prostredníctvom URL, čo umožňuje opakovateľné a zdokumentované pracovné postupy transformácie údajov.
Spracovanie na strane klienta
Všetky operácie prebiehajú výhradne v prehliadači – dáta nikdy neopúšťajú váš počítač, čo ho robí bezpečným pre citlivé bezpečnostné vyšetrovania a dôvernú analýzu.
Magická automatická detekcia
Operácia Magic automaticky identifikuje neznáme schémy kódovania a navrhuje správne operácie na ich dekódovanie, čím urýchľuje triedenie a analýzu.
Ladenie s bodmi prerušenia
Prechádzajte receptami s bodmi prerušenia, aby ste skontrolovali medzistavy dát a riešili problémy komplexných viacstupňových transformačných potrubí.
Prečo spustiť CyberChef na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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