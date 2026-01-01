Nasadiť FileGator inštaláciou na jedno kliknutie.
Samo-hostovaný viacužívateľský správca súborov s povoleniami založenými na rolách, podporou archívov a náhľadom médií – nevyžaduje databázu.
Vyberte si VPS plán pre FileGator
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť FileGator
FileGator je open-source, samo-hostovaný správca súborov, ktorý poskytuje čisté webové rozhranie na nahrávanie, sťahovanie, organizovanie a zdieľanie súborov na vašom serveri. Postavený na architektúre plochých súborov bez závislosti na databáze, funguje ako jedna ľahká služba s používateľskými účtami a povoleniami uloženými v jednoduchom súbore JSON. Prístup založený na rolách vám umožňuje vytvárať účty správcu, používateľa a hosťa – každý s konfigurovateľnými povoleniami na čítanie, zápis, nahrávanie, sťahovanie, premenovanie, mazanie a archiváciu súborov.
Samo-hostovanie FileGatoru na vašom VPS udržuje všetky súbory na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez kvót úložiska, bez poplatkov za predplatné a bez prístupu tretích strán k vašim údajom. Beží na minimálnych zdrojoch, vďaka čomu je jednoduché ho nasadiť popri iných službách bez toho, aby ste museli vyhradiť celý server na správu súborov.
Kľúčové vlastnosti FileGator
Viacpoužívateľské oprávnenia
Vytvorte účty správcu, používateľa a hosťa s nezávislými povoleniami pre jednotlivé operácie – ktoré určujú, kto môže samostatne čítať, nahrávať, sťahovať, premenovať, odstrániť a archivovať súbory.
Nie je potrebná žiadna databáza
Všetky používateľské účty a konfigurácia sú uložené v plochých súboroch JSON, čo odstraňuje požiadavku na databázu a udržiava nasadenie jednoduché a prenosné.
Správa archívu
Vytvárajte a extrahujte ZIP archívy cez prehliadač bez SSH alebo nástrojov príkazového riadka, čo zjednodušuje hromadné prenosy súborov a zálohovanie.
Verejné odkazy na zdieľanie
Generujte verejné odkazy na stiahnutie pre súbory alebo priečinky, aby externí príjemcovia mohli pristupovať ku konkrétnemu obsahu bez potreby účtu na serveri.
Náhľad médií
Zobrazte si náhľad obrázkov, videí, zvuku a textových súborov priamo v prehliadači – nie je potrebné žiadne stiahnutie na potvrdenie správneho súboru pred zdieľaním.
Prečo spustiť FileGator na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.