Nasaďte useSend jednoklikovou inštaláciou.
Open-source infraštruktúra na odosielanie e-mailov — hostujte si sami svoju platformu pre transakčné a marketingové e-maily.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť useSend
useSend je open-source alternatíva k Resend, SendGrid a Postmark, ktorá vám umožňuje vlastniť celý váš e-mailový odosielací stack. Postavený na Next.js s AWS SES ako doručovacím backendom, poskytuje čisté REST API a SMTP bránu pre transakčné aj marketingové e-maily — bez poplatkov za e-mail alebo závislosti na dodávateľovi.
Vlastné hostovanie useSend na vašom VPS dáva vaše odosielacie domény, zoznamy odberateľov a e-mailovú analytiku úplne pod vašu kontrolu. Získate jednotný ovládací panel na monitorovanie doručiteľnosti, správu domén, spracovanie odrazených správ a webhookov a plánovanie kampaní — všetko z infraštruktúry, ktorú vlastníte.
Kľúčové vlastnosti useSend
REST API a SMTP
Posielajte e-maily prostredníctvom vývojársky prívetivého REST API alebo štandardného SMTP – priamo kompatibilné s existujúcimi aplikáciami a e-mailovými knižnicami.
Analytika doručenia
Sledovanie doručených, otvorených, kliknutých a odrazených e-mailov v reálnom čase pomocou vstavaného analytického panela.
Správa domén
Pridajte a overte vlastné odosielacie domény s pokynmi pre záznamy DNS, pričom reputácia e-mailov zostane viazaná na vašu vlastnú infraštruktúru.
Naplánované odosielanie
Zaraďte e-maily na budúce doručenie pomocou rozhrania Schedule API, čo umožňuje odkvapkávacie kampane a transakčné toky citlivé na časové pásmo.
Udalosti webhooku
Prijímajte udalosti doručenia v reálnom čase — nedoručenia, sťažnosti, otvorenia a kliknutia — prostredníctvom konfigurovateľných webhookov na následné spracovanie.
Prečo spustiť useSend na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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