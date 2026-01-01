Nasadenie HandBrake jedným kliknutím.
Video transkodér s otvoreným zdrojovým kódom, prístupný z akéhokoľvek prehliadača, s dávkovou konverziou a automatickým spracovaním sledovaných priečinkov.
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S čím sa dá postaviť HandBrake
HandBrake je najpoužívanejší open-source video transkodér, schopný konvertovať prakticky akýkoľvek video formát do moderných, široko kompatibilných výstupov ako MP4 a MKV. Toto nasadenie spúšťa HandBrake v Docker kontajneri a streamuje jeho plné grafické rozhranie do vášho prehliadača pomocou noVNC – nie je potrebná žiadna inštalácia na plochu. Získate kompletné používateľské rozhranie HandBrake so všetkými jeho predvoľbami kódovania, podporou titulkov, značkami kapitol a možnosťami hardvérovej akcelerácie, prístupné z akéhokoľvek zariadenia s moderným prehliadačom.
Kontajner obsahuje funkciu sledovaného priečinka, ktorá automaticky konvertuje všetky video súbory, ktoré presuniete do určeného vstupného adresára, čo uľahčuje spúšťanie automatizovaných dávkových úloh na vašom VPS.
Kľúčové vlastnosti HandBrake
GUI založené na prehliadači
Plné desktopové rozhranie HandBrake streamuje priamo do vášho prehliadača cez noVNC – pristupujte k nemu odkiaľkoľvek bez lokálnej inštalácie akéhokoľvek softvéru.
Automatický sledovaný priečinok
Súbory umiestnené v sledovanom priečinku sú automaticky zaradené do frontu a konvertované na pozadí, čo umožňuje automatické dávkové spracovanie bez manuálnej interakcie.
Široká podpora formátov
Podporuje prakticky akýkoľvek formát video zdroja a konvertuje do formátov MP4, MKV alebo WebM s presnou kontrolou nad kodekmi, bitovými rýchlosťami, rozlíšením a zvukovými stopami.
Predvoľby kódovania
Desiatky vstavaných predvolieb cielia na konkrétne zariadenia a úrovne kvality – od profilov optimalizovaných pre streamovanie až po vysokokvalitné archívne kódovania – čím sa skracuje čas nastavenia.
Podpora titulkov a kapitol
Importovať, vypáliť alebo preniesť titulkové stopy a značky kapitol počas konverzie, pričom sa zachovajú metadáta z pôvodného zdrojového súboru.
Prečo spustiť HandBrake na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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