Zľava až do výšky 69 % na HandBrake

Nasadenie HandBrake jedným kliknutím.

Video transkodér s otvoreným zdrojovým kódom, prístupný z akéhokoľvek prehliadača, s dávkovou konverziou a automatickým spracovaním sledovaných priečinkov.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie HandBrake jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre HandBrake

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť HandBrake

HandBrake je najpoužívanejší open-source video transkodér, schopný konvertovať prakticky akýkoľvek video formát do moderných, široko kompatibilných výstupov ako MP4 a MKV. Toto nasadenie spúšťa HandBrake v Docker kontajneri a streamuje jeho plné grafické rozhranie do vášho prehliadača pomocou noVNC – nie je potrebná žiadna inštalácia na plochu. Získate kompletné používateľské rozhranie HandBrake so všetkými jeho predvoľbami kódovania, podporou titulkov, značkami kapitol a možnosťami hardvérovej akcelerácie, prístupné z akéhokoľvek zariadenia s moderným prehliadačom.

Kontajner obsahuje funkciu sledovaného priečinka, ktorá automaticky konvertuje všetky video súbory, ktoré presuniete do určeného vstupného adresára, čo uľahčuje spúšťanie automatizovaných dávkových úloh na vašom VPS.

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Kľúčové vlastnosti HandBrake

GUI založené na prehliadači

Plné desktopové rozhranie HandBrake streamuje priamo do vášho prehliadača cez noVNC – pristupujte k nemu odkiaľkoľvek bez lokálnej inštalácie akéhokoľvek softvéru.

Automatický sledovaný priečinok

Súbory umiestnené v sledovanom priečinku sú automaticky zaradené do frontu a konvertované na pozadí, čo umožňuje automatické dávkové spracovanie bez manuálnej interakcie.

Široká podpora formátov

Podporuje prakticky akýkoľvek formát video zdroja a konvertuje do formátov MP4, MKV alebo WebM s presnou kontrolou nad kodekmi, bitovými rýchlosťami, rozlíšením a zvukovými stopami.

Predvoľby kódovania

Desiatky vstavaných predvolieb cielia na konkrétne zariadenia a úrovne kvality – od profilov optimalizovaných pre streamovanie až po vysokokvalitné archívne kódovania – čím sa skracuje čas nastavenia.

Podpora titulkov a kapitol

Importovať, vypáliť alebo preniesť titulkové stopy a značky kapitol počas konverzie, pričom sa zachovajú metadáta z pôvodného zdrojového súboru.

Prečo spustiť HandBrake na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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