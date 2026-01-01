Nasadiť MaxKB jedným kliknutím.
Open-source RAG platforma na vytváranie agentov znalostnej bázy AI z vašich dokumentov a dátových zdrojov.
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S čím sa dá postaviť MaxKB
MaxKB je open-source platforma na vytváranie podnikových agentov znalostnej bázy AI, ktorá využíva Retrieval-Augmented Generation (RAG). Spracováva súbory PDF, Word, Excel, Markdown a HTML do vektorových vložení a pripája ich k vami zvolenému LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek alebo lokálnemu modelu. Vizuálny nástroj na správu pracovných postupov umožňuje tímom nasadiť inteligentných agentov Q&A bez písania kódu.
Vlastné hostovanie MaxKB na vašom vlastnom VPS udržiava proprietárne dokumenty, interakcie so zákazníkmi a obchodné znalosti výlučne vo vašej infraštruktúre, čím eliminuje náklady na cloud za dopyt a zároveň vám poskytuje plnú kontrolu nad výberom modelu a ochranou údajov.
Kľúčové vlastnosti MaxKB
Q a A poháňané RAG
Automaticky spracováva dokumenty do vektorových vložení pre presné odpovede založené na zdroji na komplexné otázky.
Viacformátový príjem
Importuje PDF, Word, Excel, Markdown, HTML a obyčajný text – plus prehľadávanie webu na vytváranie znalostných báz z online obsahu.
Flexibilita modelu
Funguje s OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek a lokálne hostenými modelmi, takže si vyberiete najvhodnejšie riešenie pre náklady a súkromie.
Vizuálny systém pracovných postupov
Orchestrujte viackrokové procesy AI a integrujte agentov do systémov zákazníckeho servisu alebo HR bez písania kódu.
Integrácia API
Plné REST API a úryvky na vloženie uľahčujú pridanie agenta AI na akúkoľvek existujúcu webovú stránku alebo aplikáciu.
Prečo spustiť MaxKB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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