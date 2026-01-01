Inštalácia Miniflux jedným kliknutím.
Minimalistická čítačka RSS s otvoreným zdrojovým kódom, vytvorená v Go pre rýchlu konzumáciu obsahu bez rušivých vplyvov.
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S čím sa dá postaviť Miniflux
Miniflux je minimalistická, názorovo vyhranená čítačka RSS kanálov navrhnutá okolo jedného princípu: neprekážať a nechať vás čítať. Postavený v Go a podporovaný PostgreSQL, spracováva RSS, Atom, RDF a JSON kanály prostredníctvom čistého, klávesnicou ovládaného rozhrania bez zbytočného balastu alebo nepotrebnej zložitosti. S viac ako 7 000 hviezdičkami na GitHub si získal lojálnu základňu medzi vývojármi a používateľmi dbajúcimi na súkromie, ktorí chcú rýchlosť bez neporiadku.
Vlastné hostovanie Minifluxu udržuje váš zoznam odberov a čitateľské návyky úplne súkromné. Neexistujú žiadne sledovače tretích strán, žiadne profilovanie správania a žiadna služba, ktorá by mohla byť vypnutá alebo spoplatnená. Vlastníte svoje kanály, svoje články a svoju históriu čítania.
Kľúčové vlastnosti Miniflux
Plnotextová extrakcia
Načíta kompletné články z kanálov, ktoré publikujú len zhrnutia, aby ste si vždy prečítali celý obsah bez opustenia rozhrania.
Navigácia pomocou klávesnice
Komplexné klávesové skratky vám umožňujú prechádzať kanálmi, označiť články ako prečítané a otvárať odkazy bez dotyku myši.
Integrácie na prečítanie neskôr
Odosiela články do Pocket, Wallabag, Instapaper a Pinboard jedinou akciou na neskoršie čítanie offline.
API klienta tretej strany
Fever a Google Reader kompatibilné API umožňujú populárnym mobilným aplikáciám ako Reeder a NetNewsWire pripojiť sa k vašej vlastnej inštancii.
Viacužívateľská podpora
Každý používateľ získa svoj vlastný nezávislý zoznam kanálov, stav prečítania a nastavenia na jednej zdieľanej inštancii servera.
Prečo spustiť Miniflux na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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