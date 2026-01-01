Nasadenie Jellyswarrm inštaláciou jedným kliknutím.
Reverzný proxy server s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý spája viacero serverov Jellyfin do jednej zjednotenej mediálnej knižnice.
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S čím sa dá postaviť Jellyswarrm
Jellyswarrm je open-source agregačný proxy server, ktorý kombinuje niekoľko serverov Jellyfin za jedným koncovým bodom, prezentujúc knižnice, používateľov a prehrávanie, akoby pochádzali z jedného servera. Je navrhnutý pre domácnosti a skupiny priateľov, ktorých filmy, seriály a hudba sú uložené na samostatných zariadeniach alebo sieťach, ale ktorí chcú jedno miesto na prehliadanie a prehrávanie všetkého.
Pretože natívne komunikuje s API Jellyfin, existujúce mobilné, TV a desktopové klienty fungujú ďalej bez prekonfigurovania. Vlastné hostovanie Jellyswarrm na VPS vám poskytuje stabilný verejný vstupný bod, ktorý prepojuje vzdialené inštancie Jellyfin bez sietí VPN alebo pripojení SMB, zatiaľ čo prekódovanie stále prebieha na nadradenom serveri, ktorý vlastní médiá.
Kľúčové vlastnosti Jellyswarrm
Zjednotené zobrazenie knižnice
Prehliadajte filmy, relácie a hudbu z každého pripojeného servera Jellyfin v rámci jednej mriežky knižnice so zlúčenými riadkami „Ďalej na rade“ a „Nedávno pridané“.
Priame upstreamové prehrávanie
Streamy sú doručované priamo zo zdrojového servera Jellyfin, takže prekódovanie a šírka pásma zostávajú na stroji, ktorý vlastní médiá.
Kompatibilné s Jellyfin API
Zobrazuje sa klientom ako bežný server Jellyfin, takže existujúce aplikácie na Android, iOS, Roku, Fire TV a Apple TV naďalej fungujú bez zmien.
Medziserverové mapovanie používateľov
Prepojte účty naprieč viacerými nadradenými servermi, aby sa každý divák prihlásil iba raz a videl knižnice, ku ktorým má prístup všade.
Federácia serverov
Automatická synchronizácia používateľov naprieč pripojenými inštanciami Jellyfin udržiava poverenia a prístup zosúladené bez manuálneho spravovania účtov.
Osobný používateľský panel
Vstavaná používateľská stránka umožňuje používateľom spravovať ich poverenia pre nadradené zdroje a pripojené knižnice z jedného webového rozhrania.
Prečo spustiť Jellyswarrm na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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