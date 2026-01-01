Nasaďte Kroki pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Jednotné API diagramu ako kódu, ktoré konvertuje textové popisy na diagramy pomocou 30+ podporovaných knižníc.
Vyberte si VPS plán pre Kroki
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Kroki
Kroki je jednotné HTTP API na generovanie diagramov z textových popisov. Namiesto inštalácie a údržby samostatných nástrojov pre každý formát diagramu, Kroki zastrešuje viac ako 30 knižníc diagramov – vrátane PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr a Excalidraw – za jediným koncovým bodom, ktorý vracia výstup vo formáte SVG, PNG alebo PDF.
Vlastné hostovanie Kroki na vašom VPS odstraňuje akúkoľvek závislosť od verejných renderovacích služieb, udržiava citlivé architektonické diagramy vo vašej sieti a umožňuje vám integrovať generovanie diagramov do dokumentačných pipeline, wiki a CI/CD pracovných postupov bez obmedzení rýchlosti alebo opustenia dát z vašej infraštruktúry.
Kľúčové vlastnosti Kroki
30+ knižníc diagramov
Vykresľujte PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN a mnoho ďalších z jedného koncového bodu API.
Viacero výstupných formátov
Získajte diagramy ako SVG, PNG, PDF alebo Base64 – vyberte si formát, ktorý vyhovuje vášmu nástrojovému reťazcu pre dokumentáciu.
Integrácia pipeline
Priamo kompatibilné s Asciidoctor, Confluence, GitLab a akýmkoľvek nástrojom, ktorý podporuje syntax blokov diagramov Kroki.
Žiadne externé volania
Všetko vykresľovanie prebieha lokálne na vašom VPS – architektúra a systémové diagramy nikdy neopustia vašu infraštruktúru.
Jednoduché HTTP API
Odošlite požiadavku POST so zdrojom diagramu alebo vložte URL adresu GET – nevyžaduje sa žiadne SDK ani klientska knižnica.
Prečo spustiť Kroki na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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