Nasaďte Vvveb CMS jednoklikovou inštaláciou.
CMS s funkciou potiahni a pusť na vizuálnu tvorbu webových stránok, blogov a e-shopov bez písania kódu.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Vvveb CMS
Vvveb je systém na správu obsahu s otvoreným zdrojovým kódom s integrovaným vizuálnym nástrojom na tvorbu stránok s funkciou drag-and-drop. Umožňuje vám navrhovať a publikovať profesionálne webové stránky, blogy a online obchody presúvaním komponentov na plátno a ich vizuálnym prispôsobovaním — bez potreby kódovania.
Vlastné hostovanie Vvveb na VPS vám dáva plnú kontrolu nad infraštruktúrou a dátami vašej webovej stránky bez mesačných poplatkov za SaaS. Knižnica komponentov zahŕňa rozloženia, text, médiá, formuláre a prvky elektronického obchodu, zatiaľ čo backend poskytuje správu viacerých stránok, nahrávanie médií a prispôsobenie témy.
Kľúčové vlastnosti Vvveb CMS
Vizuálny nástroj na tvorbu stránok
Vytvárajte stránky ťahaním a púšťaním komponentov na živé plátno s okamžitou vizuálnou spätnou väzbou a inline úpravami.
Pripravené na elektronické obchodovanie
Vytvorte katalógy produktov, nákupné košíky a procesy platby so vstavanými e-commerce komponentmi a šablónami.
Správa blogu
Vytvárajte a spravujte blogové príspevky s kategóriami, značkami a profilmi autorov pomocou vstavaných nástrojov na správu obsahu.
Prispôsobenie témy
Prispôsobte farby, písma a rozloženie globálne prostredníctvom editora tém bez priameho zásahu do CSS alebo súborov šablón.
Publikovanie bez programovania
Publikovanie nových stránok a vizuálna aktualizácia obsahu bez zapojenia vývojárov, vďaka čomu sú aktualizácie stránok rýchle a nezávislé.
Prečo spustiť Vvveb CMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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