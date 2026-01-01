Nasadenie Mattermostu jedným kliknutím.
Open-source platforma na tímovú komunikáciu s úplným vlastníctvom dát a bezpečnostnými kontrolami na podnikovej úrovni.
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S čím sa dá postaviť Mattermost
Mattermost je platforma na tímovú spoluprácu s vlastným hostingom, ktorá poskytuje správy podobné Slacku, zdieľanie súborov, hlasové hovory a automatizáciu pracovných postupov – bez toho, aby ste sa vzdali kontroly nad svojimi údajmi. Vytvorená pre technické tímy a tímy dbajúce na bezpečnosť, podporuje vláknové kanály, viac ako 800 integrácií, SSO, LDAP a archiváciu súladu hneď po vybalení.
Vlastný hosting Mattermostu na vašom vlastnom VPS eliminuje poplatky za predplatné na používateľa, uchováva všetky správy a súbory vo vašej infraštruktúre a spĺňa požiadavky na dátovú suverenitu bežné vo vládnych, finančných a zdravotníckych prostrediach, kde nástroje len pre cloud nie sú prijateľné.
Kľúčové vlastnosti Mattermost
Vláknové správy
Organizované tímové konverzácie v trvalých kanáloch s fulltextovým vyhľadávaním v celej neobmedzenej histórii správ.
Bohaté integrácie
Pripojte sa k viac ako 800 nástrojom vrátane GitHub, Jira, Zoom a Jenkins pomocou webhookov, príkazov slash a trhoviska doplnkov.
Hlas a Video
Vstavané audio a video hovory so zdieľaním obrazovky udržiavajú spoluprácu na jednom mieste bez prepínania na externé nástroje.
Podniková bezpečnosť
SSO, LDAP, povolenia na základe rolí a export súladu spĺňajú prísne bezpečnostné a regulačné požiadavky.
Úplné vlastníctvo dát
Všetky správy a súbory sú uložené na vašom VPS — žiadny prístup dodávateľa, žiadne poplatky za používateľa a žiadne uzamknutie na platforme.
Prečo spustiť Mattermost na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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