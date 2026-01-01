Nasaďte ExpenseOwl jednoklikovou inštaláciou.
Ľahký sledovač výdavkov s vlastným hostingom, s grafmi na ovládacom paneli, správou kategórií a importom/exportom CSV – nevyžaduje databázu.
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S čím sa dá postaviť ExpenseOwl
ExpenseOwl je minimálna aplikácia na sledovanie výdavkov s vlastným hosťovaním, ktorá ukladá všetky údaje do lokálnych súborov JSON bez potreby externej databázy. Poskytuje prehľadný ovládací panel s koláčovými grafmi a súhrnmi peňažných tokov, triediteľnú tabuľku výdavkov na kontrolu záznamov a panel nastavení na správu kategórií, meny a importu/exportu údajov.
Vlastné hosťovanie ExpenseOwl na vašom vlastnom VPS znamená, že vaše osobné finančné záznamy nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Ľahký dizajn sa nasadí v priebehu niekoľkých sekúnd bez potreby údržby databázovej služby, čo z neho robí jeden z najjednoduchších spôsobov, ako prevziať plnú kontrolu nad vašimi osobnými finančnými údajmi.
Kľúčové vlastnosti ExpenseOwl
Prehľad výdavkov
Koláčové grafy a súhrny peňažných tokov poskytujú okamžitý vizuálny prehľad o vzorcoch výdavkov vo všetkých sledovaných kategóriách.
Spravovanie kategórií
Definujte a upravte vlastné kategórie výdavkov v paneli nastavení tak, aby zodpovedali vášmu osobnému alebo rodinnému rozpočtovému systému.
CSV Import a Export
Presúvajte údaje do a z ExpenseOwl pomocou súborov CSV – užitočné na importovanie histórie z iných aplikácií alebo na vytváranie prenosných záloh.
Nevyžaduje sa databáza
Všetky údaje o výdavkoch sú uložené v lokálnych súboroch JSON na pomenovanom zväzku, takže nie je potrebné konfigurovať ani udržiavať žiadnu službu Postgres ani MySQL.
Podpora PWA
Nainštalujte ExpenseOwl ako progresívnu webovú aplikáciu na počítači alebo mobilnom zariadení pre prostredie podobné natívnej aplikácii priamo z prehliadača.
Prečo spustiť ExpenseOwl na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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