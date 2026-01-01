Nasaďte Deluge jedným kliknutím.
Ľahký BitTorrent klient s webovým rozhraním, podporou doplnkov a bezproblémovou integráciou automatizácie médií.
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S čím sa dá postaviť Deluge
Deluge je na funkcie bohatý, ľahký BitTorrent klient postavený na knižnici libtorrent, ponúkajúci všetky základné možnosti správy torrentov prostredníctvom čistého rozhrania založeného na prehliadači. Podporuje šifrovanie protokolu, DHT, výmenu peerov, smerovanie proxy, ovládanie rýchlosti a ekosystém pluginov — čo z neho robí spoľahlivú voľbu pre bežné sťahovanie aj pokročilé nastavenia automatizácie médií.
Nasadenie Deluge na VPS poskytuje vyhradenú šírku pásma pre nepretržité seedovanie a sťahovanie bez spotrebovania vášho domáceho internetového pripojenia alebo dátových limitov. Vždy zapnuté prostredie udržiava zdravé pomery na súkromných trackeroch, hladko sa integruje s automatizačnými nástrojmi ako Sonarr a Radarr a udržiava vašu torrentovú aktivitu izolovanú na vyhradenej infraštruktúre so statickou IP adresou.
Kľúčové vlastnosti Deluge
Prehliadačové rozhranie
Spravujte všetky torrenty z akéhokoľvek zariadenia prostredníctvom responzívneho webového rozhrania bez inštalácie desktopového klienta alebo udržiavania priameho prístupu k serveru.
Integrácia mediálnej automatizácie
Integruje sa natívne so Sonarr, Radarr a Lidarr pre automatizované sťahovanie obsahu, premenovanie a organizáciu knižnice.
Šifrovanie protokolu
Šifruje BitTorrent prevádzku na zníženie obmedzovania zo strany ISP a zlepšenie súkromia pre všetky torrentové aktivity na serveri.
Systém zásuvných modulov
Rozšírte funkčnosť pomocou pluginov pre štítky, plánovanie, kanály RSS, webové seedery a vzdialenú správu klientov.
Jemné ovládanie rýchlosti
Nastavte globálne a pre každý torrent limity nahrávania/sťahovania s podporou plánovania na správu využitia šírky pásma počas celého dňa.
Prečo spustiť Deluge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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