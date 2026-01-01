Nasadiť Zipline pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Server na nahrávanie súborov a obrázkov kompatibilný so ShareX, s elegantným ovládacím panelom a vstavaným skracovačom odkazov.
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S čím sa dá postaviť Zipline
Zipline je samoobslužný server na nahrávanie súborov a obrázkov navrhnutý pre pokročilých používateľov, ktorí potrebujú rýchle, spoľahlivé zdieľanie s plnou kontrolou nad svojimi dátami. Podporuje ShareX, Flameshot a ďalšie nástroje na snímanie obrazovky hneď po vybalení, čo z neho robí bezproblémovú náhradu za cloudové služby na nahrávanie, ako sú Imgur alebo file.io.
Okrem jednoduchého nahrávania Zipline zahŕňa skracovanie URL adries, úložiská kódu (paste bins), organizáciu priečinkov, prispôsobenie vloženia a správu používateľov. Samoobslužné hostovanie na vašom vlastnom VPS znamená neobmedzené úložisko, žiadne obmedzenia veľkosti súborov a úplné súkromie pre každé nahranie.
Kľúčové vlastnosti Zipline
Integrácia ShareX
Natívna podpora ShareX, Flameshot a vlastného nahrávača vám umožňuje zachytiť a zdieľať snímky obrazovky v priebehu niekoľkých sekúnd.
Vstavaný skracovač URL
Skracujte odkazy popri nahrávaní súborov z jedného ovládacieho panela bez potreby samostatnej služby.
Správa používateľov
Vytvorte viacero účtov s individuálnymi kvótami na nahrávanie, povoleniami a samostatnými knižnicami súborov.
Prispôsobenie vkladania
Prispôsobte vložené prvky OpenGraph tak, aby zdieľané odkazy zobrazovali bohaté ukážky na Discorde, Slacku a sociálnych médiách.
Schránka na kód
Zdieľajte úryvky kódu so zvýraznením syntaxe s automatickou detekciou jazyka a možnosťami vypršania platnosti.
Prečo spustiť Zipline na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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