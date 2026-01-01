Nasadiť phpBB jedným kliknutím.
Klasická open-source PHP diskusná nástenka na vytváranie štruktúrovaných diskusných fór a online komunít.
Vyberte si VPS plán pre phpBB
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť phpBB
phpBB je najpoužívanejšia open-source fórová platforma na webe, ktorá už viac ako dve desaťročia poháňa státisíce komunít. Je postavená v PHP so zameraním na tradičné štruktúry kategórií a podfór, poskytuje moderátorom podrobnú kontrolu nad povoleniami, používateľskými skupinami a tokom diskusií bez závislosti od cloudových služieb alebo licencovania na používateľa.
Vlastné hostovanie phpBB na vašom vlastnom VPS udržiava každý príspevok, používateľský účet a prílohu pod vašou kontrolou, s plným prístupom k databáze, súborovému systému a tisícom bezplatných rozšírení a štýlov udržiavaných komunitou phpBB.
Kľúčové vlastnosti phpBB
Granulované oprávnenia
Nakonfigurujte práva na čítanie, prispievanie a moderovanie pre každé fórum, používateľskú skupinu alebo individuálny účet pre podrobnú kontrolu komunity.
Ekosystém rozšírení
Tisíce bezplatných komunitných rozšírení pridávajú nástroje SEO, anti-spam, sociálne prihlásenie a ďalšie bez zásahu do základného kódu.
Vlastné štýly a témy
Vymeňte predvolený štýl prosilver za komunitné témy alebo si vytvorte vlastný vzhľad pomocou systému šablón phpBB založeného na Twigu.
Vstavané moderačné nástroje
Upozorniť, zablokovať, uzamknúť, rozdeliť a zlúčiť témy s vyhradeným ovládacím panelom moderátora a podrobným protokolovaním auditu.
Viacjazyčná podpora
Viac ako 60 oficiálnych jazykových balíkov vám umožňuje spúšťať fóra vo vašom rodnom jazyku alebo hostiť viacjazyčné komunity.
BBCode a prílohy
Klasické formátovanie BBCode plus prílohy súborov a obrázkov udržiavajú príspevky známe dlhoročným používateľom fóra.
Prečo spustiť phpBB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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