Nasadenie OpenSpeedTest jedným kliknutím.
Samoobslužný HTML5 test rýchlosti siete merajúci sťahovanie, nahrávanie, ping a jitter bez doplnkov alebo služieb tretích strán.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OpenSpeedTest
OpenSpeedTest je bezplatná, open-source HTML5 aplikácia na testovanie rýchlosti, ktorá beží výhradne v prehliadači bez potreby Flashu, Javy alebo akéhokoľvek klientskeho softvéru. Presne meria rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania, ping a jitter z akéhokoľvek moderného webového prehliadača na telefónoch, tabletoch, inteligentných televízoroch a stolných počítačoch.
Vlastné hostovanie OpenSpeedTest na vašom VPS vám poskytuje súkromný, nezaujatý merací bod blízko k vašim hostovaným aplikáciám. Na rozdiel od verejných služieb na testovanie rýchlosti ovplyvnených vzťahmi s ISP, vaša inštancia meria skutočný výkon k vášmu vlastnému serveru — ideálne na diagnostiku sieťových problémov, overovanie rýchlostí ISP a porovnávanie pripojení VPN bez zdieľania akýchkoľvek údajov s tretími stranami.
Kľúčové vlastnosti OpenSpeedTest
Čistá implementácia HTML5
Nevyžadujú sa žiadne doplnky, Flash ani Java – funguje v akomkoľvek modernom prehliadači na akomkoľvek zariadení, vrátane IE10 a novších.
Kompletné metriky siete
Merá rýchlosť sťahovania, nahrávania, latenciu pingu a jitter v rámci jedného testu.
Ľahký server NGINX
Minimálna náročnosť na zdroje znamená, že OpenSpeedTest beží efektívne popri iných aplikáciách na tom istom VPS.
Žiadne zdieľanie údajov tretích strán
Všetky testovacie údaje zostávajú na vašom serveri – žiadne výsledky rýchlosti, IP adresy ani štatistiky používania nie sú odosielané externým službám.
Responzívny dizajn
Funguje na stolnom počítači, tablete a mobilnom zariadení s čistým rozhraním bez reklám a výziev na prémiové vylepšenie.
Prečo spustiť OpenSpeedTest na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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