Nasadenie Radarr jedným kliknutím.
Automatický správca filmovej zbierky, ktorý monitoruje vydania, sťahuje prostredníctvom vášho preferovaného klienta a udržiava vašu knižnicu usporiadanú.
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S čím sa dá postaviť Radarr
Radarr je komplexný automatizovaný správca filmových zbierok pre používateľov Usenetu a BitTorrentu. Monitoruje RSS kanály pre nové vydania zodpovedajúce vašim profilom kvality, spúšťa sťahovanie prostredníctvom klientov ako qBittorrent alebo SABnzbd a automaticky premenuje a organizuje vašu knižnicu. Podpora vlastných formátov vám umožňuje cieliť na špecifické kódovania — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — a Radarr aktualizuje existujúce súbory, keď sa objavia lepšie vydania.
Spustenie Radarru na VPS ho udržiava aktívnym nepretržite s konzistentnou šírkou pásma, čím zaisťuje, že nikdy nezmeškáte okno vydania. Priamo sa integruje s Plex, Jellyfin a Emby na obnovenie knižnice vášho mediálneho servera v momente, keď pristane nový súbor, a prirodzene sa spája so Sonarr, Lidarr a Prowlarr pre kompletný automatizovaný mediálny ekosystém.
Kľúčové vlastnosti Radarr
Automatizované monitorovanie
Monitorovanie RSS kanálov detekuje nové filmové vydania v momente, keď sa objavia, a automaticky zaraďuje sťahovanie do frontu na základe vašich preferencií kvality.
Profily kvality
Definujte prijateľné rozlíšenia, kodeky a veľkosti súborov pre každý film, aby sa sťahovali a uchovávali len verzie, ktoré skutočne chcete.
Automatické aktualizácie
Radarr sleduje vydania vo vyššej kvalite po počiatočnom stiahnutí a transparentne nahrádza súbory, čím udržiava vašu knižnicu v špičkovej kvalite v priebehu času.
Integrácia mediálneho servera
Oznámenia o automatickej aktualizácii knižnice pre Plex, Jellyfin a Emby znamenajú, že novo stiahnuté filmy sa objavia vo vašej streamovacej aplikácii v priebehu niekoľkých sekúnd.
Zoznam importov
Importujte zoznamy sledovaných položiek z IMDb, Trakt a TMDb na automatické pridanie filmov do vášho monitorovaného radu, keď si označíte tituly na pozeranie.
Prečo spustiť Radarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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