Zľava až do výšky 69 % na agentmemory

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Open-source server s perzistentnou pamäťou pre kódovacích agentov AI — ticho zachytáva, komprimuje a vyvoláva kontext naprieč každou reláciou.

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Nasaďte agentmemory pomocou inštalácie jedným kliknutím.

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KVM 1
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť agentmemory

agentmemory je open-source perzistentná pamäť pre kódovacie agenty AI a akéhokoľvek klienta kompatibilného s MCP. Ticho zaznamenáva, čo váš agent robí počas každej relácie, komprimuje to do prehľadávateľnej pamäte a vkladá správny kontext do ďalšej relácie, aby ste prestali opakovane vysvetľovať svoju architektúru, opakovane objavovať tie isté chyby a opakovane učiť tie isté preferencie.

Postavený na engine iii so 4-úrovňovým konsolidačným potrubím a hybridným vyhľadávaním BM25, vektorov a grafov, agentmemory dosahuje 95,2 % presnosť vyhľadávania na benchmarku LongMemEval-S, pričom znižuje kontextové tokeny približne o 92 %. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS uchováva prepisy relácií, spomienky a históriu prehrávania na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez cloudového riešenia od dodávateľa alebo merania pre každého agenta.

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Kľúčové vlastnosti agentmemory

Hybridné vyhľadávanie

Kombinuje vyhľadávanie kľúčových slov BM25, hustých vektorov a grafov znalostí prostredníctvom fúzie RRF, aby agenti našli relevantné spomienky, či už si spomeniete na presnú frázu alebo len na koncept.

Automatické zachytávanie

Dvanásť háčikov pre Claude Code a šesť pre Codex CLI zaznamenáva výzvy, volania nástrojov a výsledky bez akýchkoľvek manuálnych volaní na uloženie – spomienky sa hromadia čisto bežnou prácou.

Funguje s každým agentom

Jeden server komunikuje s MCP, REST a stdio, takže Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider a akýkoľvek klient MCP zdieľajú rovnaký pamäťový fond.

Prehrávanie relácie

Každá zaznamenaná relácia je prehrávateľná vo vstavanom prehliadači s ovládaním prehrávania, pozastavenia, rýchlosti a klávesovými skratkami na presné ladenie toho, čo agent urobil a prečo.

štvorstupňový životný cyklus

Konsolidačný kanál posúva pozorovania z krátkodobých do dlhodobých úrovní, aplikuje úpadok a automaticky zabúda zastarané spomienky, aby index zostal malý a vyvolanie zostalo presné.

Prečo spustiť agentmemory na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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