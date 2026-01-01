Nasaďte agentmemory pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source server s perzistentnou pamäťou pre kódovacích agentov AI — ticho zachytáva, komprimuje a vyvoláva kontext naprieč každou reláciou.
Vyberte si VPS plán pre agentmemory
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť agentmemory
agentmemory je open-source perzistentná pamäť pre kódovacie agenty AI a akéhokoľvek klienta kompatibilného s MCP. Ticho zaznamenáva, čo váš agent robí počas každej relácie, komprimuje to do prehľadávateľnej pamäte a vkladá správny kontext do ďalšej relácie, aby ste prestali opakovane vysvetľovať svoju architektúru, opakovane objavovať tie isté chyby a opakovane učiť tie isté preferencie.
Postavený na engine iii so 4-úrovňovým konsolidačným potrubím a hybridným vyhľadávaním BM25, vektorov a grafov, agentmemory dosahuje 95,2 % presnosť vyhľadávania na benchmarku LongMemEval-S, pričom znižuje kontextové tokeny približne o 92 %. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS uchováva prepisy relácií, spomienky a históriu prehrávania na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez cloudového riešenia od dodávateľa alebo merania pre každého agenta.
Kľúčové vlastnosti agentmemory
Hybridné vyhľadávanie
Kombinuje vyhľadávanie kľúčových slov BM25, hustých vektorov a grafov znalostí prostredníctvom fúzie RRF, aby agenti našli relevantné spomienky, či už si spomeniete na presnú frázu alebo len na koncept.
Automatické zachytávanie
Dvanásť háčikov pre Claude Code a šesť pre Codex CLI zaznamenáva výzvy, volania nástrojov a výsledky bez akýchkoľvek manuálnych volaní na uloženie – spomienky sa hromadia čisto bežnou prácou.
Funguje s každým agentom
Jeden server komunikuje s MCP, REST a stdio, takže Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider a akýkoľvek klient MCP zdieľajú rovnaký pamäťový fond.
Prehrávanie relácie
Každá zaznamenaná relácia je prehrávateľná vo vstavanom prehliadači s ovládaním prehrávania, pozastavenia, rýchlosti a klávesovými skratkami na presné ladenie toho, čo agent urobil a prečo.
štvorstupňový životný cyklus
Konsolidačný kanál posúva pozorovania z krátkodobých do dlhodobých úrovní, aplikuje úpadok a automaticky zabúda zastarané spomienky, aby index zostal malý a vyvolanie zostalo presné.
Prečo spustiť agentmemory na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.