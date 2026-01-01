Nasadenie Snipe-IT pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Bezplatná open-source správa IT aktív na sledovanie hardvéru, softvérových licencií a odpisovania v rámci vašej organizácie.
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S čím sa dá postaviť Snipe-IT
Snipe-IT je výkonný systém na správu IT majetku s otvoreným zdrojovým kódom postavený na Laravel, ktorý pomáha organizáciám sledovať hardvérový majetok, softvérové licencie, príslušenstvo a spotrebný materiál počas celého ich životného cyklu. S viac ako 13 000 hviezdičkami na GitHub-e poskytuje funkcie podnikovej úrovne vrátane pracovných postupov pre príjem/výdaj, sledovania odpisov, správy záruk a komplexného reportovania — to všetko bez drahých licenčných poplatkov.
Vlastné hostovanie Snipe-IT na vašom VPS vám dáva úplné vlastníctvo citlivých údajov o majetku a licenciách bez opakovaných nákladov na používateľa alebo na majetok. Nasadenie s podporou MariaDB sa škáluje od malých tímov po veľké podniky, zvládajúc tisíce majetkov pri zachovaní rýchlych dotazov pre skenovanie čiarových kódov, reportovanie a integrácie REST API.
Kľúčové vlastnosti Snipe-IT
Príjem/výdaj majetku
Sledujte presne, kto má aký majetok kedykoľvek, vďaka zjednodušenému pracovnému postupu prevzatia a odovzdania a automatickým e-mailovým upozorneniam.
Správa licencií
Spravujte licenčné kľúče softvéru, počty licencií a dátumy obnovenia, aby ste udržali súlad a predišli nadmernému alebo nedostatočnému licencovaniu.
Sledovanie odpisov
Vypočítajte odpisy majetku pomocou lineárnych alebo degresívnych metód pre presné finančné výkazníctvo a účtovníctvo.
Čiarový kód a QR kódy
Generujte a skenujte čiarové kódy alebo QR kódy pre každé aktívum, čo umožňuje rýchle fyzické audity a mobilné riadenie zásob.
REST API a Reportovanie
Exportujte dáta do CSV alebo Excelu a integrujte s externými systémami prostredníctvom plného REST API pre automatizáciu a pracovné postupy business intelligence.
Prečo spustiť Snipe-IT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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