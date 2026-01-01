Moderné webové UI na spúšťanie Ansible playbookov, Terraform plánov, Bash skriptov a Pulumi stackov.
Vyberte si VPS plán pre Semaphore
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Semaphore
Semaphore je moderné open-source webové rozhranie na správu a spúšťanie nástrojov automatizácie DevOps. Poskytuje prehľadný ovládací panel na vykonávanie Ansible playbookov, Terraform plánov, OpenTofu konfigurácií, Bash skriptov a Pulumi stackov bez potreby prístupu cez príkazový riadok. Tímy môžu spravovať inventáre, poverenia a históriu vykonávania prostredníctvom prehliadača, pričom si zachovávajú plnú kontrolu nad kódom svojej infraštruktúry.
Vlastné hostovanie Semaphore na vašom VPS centralizuje všetky vykonávania automatizácie s auditnými záznamami, plánovanými spusteniami a kontrolami prístupu tímu. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dát a administrátorský účet vytvorený automaticky pri prvom spustení s povereniami, ktoré nakonfigurujete počas nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Semaphore
Spúšťač Ansible playbookov
Spúšťajte Ansible playbooky z webového rozhrania so správou inventára, vstrekovaním premenných a streamovaním výstupu v reálnom čase.
Podpora viacúčelových nástrojov
Spustite skripty Terraform, OpenTofu, Pulumi a Bash popri Ansible z jedného jednotného rozhrania.
Naplánované spustenie
Naplánujte spustenia automatizácie pomocou výrazov cron a prezerajte si históriu vykonávania s podrobnými protokolmi a sledovaním stavu.
Správa prihlasovacích údajov
Ukladajte SSH kľúče, prihlasovacie údaje poskytovateľov cloudu a heslá trezorov bezpečne s šifrovaným úložiskom.
Tímová spolupráca
Spravujte prístup tímu s povoleniami na úrovni projektu, aby členovia mohli vykonávať autorizované úlohy bez priameho prístupu k serveru.
Integrácia Git
Načítajte príručky a automatizačný kód priamo z repozitárov Git s výberom vetvy a značky pre každú úlohu.
Prečo spustiť Semaphore na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.