Nasaďte Speakr inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na prepis AI, ktorá premieňa hovorený zvuk na prehľadné, organizované znalosti.
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S čím sa dá postaviť Speakr
Speakr je samo-hostovaná platforma na prepisovanie a zaznamenávanie poznámok s AI, navrhnutá na zachytávanie, prepisovanie a spracovanie vášho zvukového obsahu. Podporuje viacero prepisovacích backendov – vrátane WhisperX, OpenAI a Mistral – čo vám dáva flexibilitu pri výbere lokálneho alebo cloudového spracovania. Diarizácia rečníkov, hlasové profily a súhrny generované AI pomáhajú odhaliť poznatky zo stretnutí, rozhovorov a prednášok.
S podporou viacerých používateľov, OIDC SSO, REST API s webhookmi a integráciami pre n8n, Zapier a Make, Speakr prirodzene zapadá do tímových pracovných postupov. Vlastné hostovanie udržiava všetky nahrávky a prepisy pod vašou plnou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Speakr
Flexibilné transkripčné backendy
Pripojte sa k WhisperX, OpenAI, Mistral alebo k akejkoľvek kompatibilnej službe ASR, aby vyhovovala vašim požiadavkám na súkromie a presnosť.
Diarizácia rečníkov
Automaticky identifikovať a označiť jednotlivých rečníkov v nahrávkach, s podporou hlasového profilu pri použití WhisperX.
AI Zhrnutia a Vyhľadávanie
Generujte automatické súhrny a používajte sémantický režim Inquire na vyhľadávanie významu v celej vašej knižnici prepisov.
Viacužívateľský a SSO
Podpora viacerých používateľov s podrobným zdieľaním, verejnými odkazmi a OIDC SSO vrátane Keycloak, Azure AD, Google a Auth0.
Integrácie pracovných tokov
Spustite následnú automatizáciu prostredníctvom REST API a webhookov, s hotovými konektormi pre n8n, Zapier a Make.
Prečo spustiť Speakr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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