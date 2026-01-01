Nasaďte Kodi jedným kliknutím.
Bezhlavý server mediálnej knižnice Kodi na centralizáciu a zdieľanie vašej mediálnej databázy naprieč viacerými inštanciami Kodi.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Kodi
Toto bezhlavé nasadenie Kodi spúšťa perzistentný server mediálnej knižnice bez displeja, umožňujúc viacerým klientom Kodi vo vašej sieti zdieľať jednu centralizovanú databázu s podporou MariaDB. Namiesto toho, aby si každá inštancia Kodi udržiavala vlastnú samostatnú knižnicu, všetci klienti sa pripájajú k zdieľanej databáze pre jednotnú históriu pozerania, hodnotenia a metadáta. Vstavané webové rozhranie vám umožňuje spravovať mediálne zdroje, spúšťať skenovanie knižnice a inštalovať doplnky z ľubovoľného prehliadača.
Vlastné hostovanie na VPS sprístupňuje vašu zdieľanú knižnicu Kodi vždy každému klientovi vo vašej sieti, bez ohľadu na to, či beží iný počítač. Pripojte vaše ostatné inštalácie Kodi k databáze a portom webového rozhrania nasadenia, aby ste začali zdieľať vašu knižnicu.
Kľúčové vlastnosti Kodi
Centralizovaná knižnica médií
Hostite zdieľanú mediálnu databázu s podporou MariaDB, ku ktorej sa pripájajú všetci vaši klienti Kodi, čím sa eliminujú duplicitné knižnice a udržiava sa synchronizovaná história sledovania.
Prehliadačové spravovanie
Nakonfigurujte mediálne zdroje, vyhľadávajte nový obsah a spravujte doplnky prostredníctvom webového rozhrania Kodi bez potreby fyzického displeja.
Zjednotená história sledovania
Všetci pripojení klienti Kodi zdieľajú rovnaký priebeh sledovania, hodnotenia a metadáta, takže môžete pokračovať v obsahu z akéhokoľvek zariadenia.
Vždy zapnutý knižničný server
Prevádzka na VPS udržiava váš knižničný server dostupný nepretržite, aj keď sú osobné počítače alebo prehrávače médií vypnuté.
Spravovanie doplnkov
Nainštalujte a spravujte doplnky Kodi na diaľku prostredníctvom webového rozhrania, rozširujúc funkčnosť bez priameho prístupu ku kontajneru.
Prečo spustiť Kodi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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