Nasadenie ShinyProxy inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source server na nasadenie aplikácií Shiny, Dash, Streamlit a iných dátových aplikácií so vstavanou autentifikáciou.
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S čím sa dá postaviť ShinyProxy
ShinyProxy je open-source server vytvorený spoločnosťou Open Analytics na hosťovanie interaktívnych dátových aplikácií napísaných v R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio a mnohých ďalších frameworkoch. Každú používateľskú reláciu spúšťa v izolovanom kontajneri Docker, potom proxy server presmeruje prevádzku HTTP a WebSocket späť do prehliadača, takže každý návštevník získa čisté prostredie bez znečistenia zdieľaného stavu.
Vlastné hosťovanie ShinyProxy na vašom vlastnom VPS udržuje proprietárne modely, súbory údajov a dashboardy vo vašom perimetri a zároveň poskytuje tímom podnikové funkcie – autentifikáciu, riadenie prístupu na základe skupín, zaznamenávanie používania – bez licenčných poplatkov za každé miesto alebo závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti ShinyProxy
Kontajnery na používateľa
Každá relácia spustí svoj vlastný kontajner Docker, takže používatelia nikdy nezdieľajú stav, relácie ani výpočtové zdroje.
Podpora viacerých frameworkov
Hostite R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode a akúkoľvek inú webovú aplikáciu zabalenú ako kontajner.
Zásuvná autentifikácia
Pripojte LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak alebo sociálne prihlásenia na riadenie prístupu k aplikáciám s kontrolou prístupu na základe skupín.
Analytika používania
Vstavané protokolovanie udalostí sleduje spustenia aplikácií, dĺžky trvania a aktívne relácie pre plánovanie kapacity a audit.
Streamovanie cez WebSocket
Natívne proxyovanie WebSocket a HTTP/2 udržiava interaktívne aplikácie Shiny a Dash responzívne pri zaťažení.
Administrátorský panel
Živé zobrazenie pre správcov zobrazuje spustené kontajnery, umožňuje operátorom kontrolovať aktivitu a zastavuje relácie na požiadanie.
Prečo spustiť ShinyProxy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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