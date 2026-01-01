Nasaďte Jaeger jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na distribuované sledovanie na monitorovanie tokov požiadaviek a diagnostiku problémov s výkonom v mikroservisných architektúrach.
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S čím sa dá postaviť Jaeger
Jaeger je projekt CNCF, ktorý úspešne prešiel inkubáciou, pre komplexné distribuované sledovanie, pôvodne vytvorený v Uberi na monitorovanie tisícok mikroslužieb. Zaznamenáva, ako sa požiadavky šíria vaším systémom – odhaľuje závislosti služieb, časové rozdelenia, šírenie chýb a úzke miesta latencie, ktoré sú neviditeľné len s tradičným protokolovaním. Toto nasadenie podporuje protokol OpenTelemetry (OTLP) ihneď po vybalení pre kompatibilitu s modernými inštrumentačnými knižnicami.
Vlastné hostovanie Jaegeru uchováva údaje o trasovaní – ktoré často obsahujú identifikátory používateľov, databázové dotazy a interné detaily API – výlučne na vašej vlastnej infraštruktúre. Vyhnete sa cenám za trasovanie od komerčných dodávateľov APM a zachováte si plnú kontrolu nad uchovávaním a prístupom, s predvídateľnými nákladmi, ktoré sa škálujú s vaším VPS, a nie s objemom vašej prevádzky.
Kľúčové vlastnosti Jaeger
OpenTelemetry Podpora
Natívny príjem OTLP znamená, že akákoľvek aplikácia inštrumentovaná pomocou OpenTelemetry SDK môže posielať trasovania do Jaegeru bez vlastných exportérov.
Graf závislostí služieb
Automaticky generované grafy služieb zobrazujú vzťahy volaní a objemy požiadaviek medzi každou službou vo vašej architektúre.
Hĺbková analýza trasovania
Podrobné časové osi trasovania rozoberajú každý rozsah a operáciu s trvaním, značkami a záznamami na presné určenie pomalých dotazov a chýb.
Porovnanie stôp
Porovnajte trasovania pred a po nasadení, aby ste rýchlo identifikovali regresie výkonu alebo nové vzory chýb zavedené zmenami kódu.
Adaptívne vzorkovanie
Riaďte objem zberu trasovaní dynamicky, aby ste vyvážili hĺbku pozorovateľnosti s nákladmi na úložisko a príjem dát v systémoch s vysokou prevádzkou.
Prečo spustiť Jaeger na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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