Nasaďte Chartbrew inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na vytváranie reportov, ktorá premieňa dáta z API, SQL a NoSQL na živé dashboardy s AI asistentom.
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S čím sa dá postaviť Chartbrew
Chartbrew je open-source platforma na analýzu a reportovanie vytvorená pre tímy, ktoré potrebujú kombinovať dáta z viacerých zdrojov do jedného živého dashboardu. Priamo sa pripája k REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics a mnohým SaaS nástrojom, a následne vykresľuje grafy, ktoré sa obnovujú podľa plánu bez potreby služieb ETL tretích strán.
Vlastné hostovanie Chartbrew na vašom vlastnom VPS udržiava API kľúče, výsledky dotazov a zákaznícke dáta vo vašom prostredí, eliminuje cenotvorbu za používateľa na zdieľaných dashboardoch, a poskytuje vám plnú kontrolu nad tým, ako sú reporty plánované, vkladané a zdieľané s klientmi alebo zainteresovanými stranami.
Kľúčové vlastnosti Chartbrew
Viaczdrojové konektory
Načítajte dáta z REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore a populárnych SaaS nástrojov do jedného prehľadu na hlavnom paneli.
AI grafický asistent
Popíšte graf, ktorý chcete, v jednoduchom jazyku a nechajte vstavanú AI vygenerovať dopyt a vizualizáciu za vás.
Naplánované prehľady
Obnovte dátové sady podľa plánu cron a e-mailom alebo cez Slack posielajte snímky, aby zainteresované strany dostali aktuálne čísla bez prihlásenia.
Vložiteľné dashboardy
Zdieľajte verejné odkazy iba na čítanie alebo vložte grafy priamo do klientskych portálov, intranetov a externých aplikácií prostredníctvom iframe.
Tímová spolupráca
Pozvite členov tímu s povoleniami založenými na rolách na spoločné vytváranie, kontrolu a komentovanie dashboardov.
Prečo spustiť Chartbrew na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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