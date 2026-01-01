Inštalácia Gotenbergu jedným kliknutím
Bezstavové Docker API na konverziu HTML, dokumentov balíka Office a URL na vysokokvalitné PDF.
Vyberte si VPS plán pre Gotenberg
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Gotenberg
Gotenberg je bezstavové HTTP API zamerané na vývojárov na generovanie PDF a konverziu dokumentov. Postavené na prehliadači Chromium a balíku LibreOffice, konvertuje HTML stránky, Markdown, URL, dokumenty Word, tabuľky Excel a ďalšie do PDF jediným volaním API – žiadne klientske knižnice, žiadne závislosti inštalácie a žiadny stav na správu medzi požiadavkami.
Vlastné hostovanie Gotenbergu na vašom VPS udržiava spracovanie dokumentov vo vašej infraštruktúre, čím sa eliminujú poplatky za SaaS za konverziu, odstraňujú sa obavy o súkromie údajov týkajúce sa citlivých dokumentov a umožňuje integráciu s internými službami, ku ktorým externé API nemajú prístup.
Kľúčové vlastnosti Gotenberg
HTML na PDF
Vykresľuje akúkoľvek HTML stránku alebo URL adresu do PDF pomocou plného enginu Chromium, pri zachovaní písiem, CSS a obsahu vykresleného pomocou JavaScriptu presne tak, ako sa zobrazuje v prehliadači.
Konverzia kancelárskych dokumentov
Konvertujte súbory Word, Excel a PowerPoint do PDF prostredníctvom integrácie LibreOffice, s podporou celého radu formátov Microsoft Office a OpenDocument.
Bezstavová architektúra
Každá požiadavka API je plne nezávislá bez stavu relácie, vďaka čomu je Gotenberg triviálne škálovateľný a bezpečný na reštartovanie alebo nahradenie bez straty dát.
Podpora webhookov
Odbremeňte dlhotrvajúce konverzie na asynchrónne spätné volania webhookov, čím sa vaša aplikácia oslobodí od blokovania, zatiaľ čo sa spracúvajú veľké dokumenty.
Prometheus Metriky
Vstavaný koncový bod metrík poskytuje okamžitý prehľad o rýchlostiach požiadaviek, trvaniach konverzií a hĺbkach frontov na monitorovanie vášho dokumentového potrubia.
Prečo spustiť Gotenberg na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.