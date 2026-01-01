Zľava až do výšky 69 % na Mobilizon

Nasaďte Mobilizon jednoklikovou inštaláciou.

Federovaný open-source organizátor podujatí pre komunity a hnutia, ktoré potrebujú stretnutia bez sledovania.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Mobilizon jednoklikovou inštaláciou.

Vyberte si VPS plán pre Mobilizon

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Mobilizon

Mobilizon je bezplatná, federovaná platforma na organizovanie podujatí, ktorú vytvorila spoločnosť Framasoft a v súčasnosti ju spravuje nezisková organizácia Kaihuri. Nahrádza Facebook Events a Meetup sieťou nezávislých inštancií, ktoré sa navzájom prepájajú prostredníctvom protokolu ActivityPub, čím poskytuje organizátorom, aktivistom a komunitám miesto na publikovanie podujatí a skupín bez toho, aby účastníkov vystavovala sledovaniu reklám, zberu dát alebo algoritmickým kanálom.

Vlastné hostovanie Mobilizonu na vašom vlastnom VPS znamená, že kontrolujete, kto sa pripojí k vašej inštancii, aké pravidlá moderovania platia a ako dlho sa uchovávajú údaje o udalostiach. Vaša komunita si zachová svoj kalendár a zoznam členov, aj keď jedna inštancia — alebo celá komerčná platforma — zmizne, pretože federácia robí sieť odolnou už od návrhu.

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Kľúčové vlastnosti Mobilizon

Federácia ActivityPub

Spojte sa s Mastodonom, PeerTube a každou inou inštanciou Mobilizonu, aby účastníci sledovali udalosti a skupiny naprieč fediversom z jedného účtu.

Skupiny a diskusie

Spravujte trvalé skupiny so zdieľanými príspevkami, zdrojmi a diskusnými vláknami, aby organizovanie pokračovalo medzi udalosťami, nielen v deň konania.

Ochrana osobných údajov v predvolenom nastavení

Žiadne sledovače tretích strán, žiadna reklama a nevyžaduje sa žiadny e-mail pre verejné podujatia – účastníci môžu potvrdiť účasť anonymne alebo s federovanou identitou.

Viacidentitné profily

Udržujte si oddelené identity pre aktivizmus, prácu a záľuby pod jedným účtom, aby osobný život zostal oddelený od verejného organizovania.

Mapy a geolokácia

Vyhľadávanie miest a mapy udalostí založené na OpenStreetMap pomáhajú miestnym komunitám nájsť stretnutia v okolí bez odosielania údajov komerčným poskytovateľom máp.

Samostatne hostovaná moderácia

Nastavte pravidlá pre celú inštanciu, schvaľujte nové účty a blokujte nepriateľské servery — každé rozhodnutie o moderovaní zostáva na vašom VPS namiesto centrálnej platformy.

Prečo spustiť Mobilizon na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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