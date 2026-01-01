Nasaďte Mobilizon jednoklikovou inštaláciou.
Federovaný open-source organizátor podujatí pre komunity a hnutia, ktoré potrebujú stretnutia bez sledovania.
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S čím sa dá postaviť Mobilizon
Mobilizon je bezplatná, federovaná platforma na organizovanie podujatí, ktorú vytvorila spoločnosť Framasoft a v súčasnosti ju spravuje nezisková organizácia Kaihuri. Nahrádza Facebook Events a Meetup sieťou nezávislých inštancií, ktoré sa navzájom prepájajú prostredníctvom protokolu ActivityPub, čím poskytuje organizátorom, aktivistom a komunitám miesto na publikovanie podujatí a skupín bez toho, aby účastníkov vystavovala sledovaniu reklám, zberu dát alebo algoritmickým kanálom.
Vlastné hostovanie Mobilizonu na vašom vlastnom VPS znamená, že kontrolujete, kto sa pripojí k vašej inštancii, aké pravidlá moderovania platia a ako dlho sa uchovávajú údaje o udalostiach. Vaša komunita si zachová svoj kalendár a zoznam členov, aj keď jedna inštancia — alebo celá komerčná platforma — zmizne, pretože federácia robí sieť odolnou už od návrhu.
Kľúčové vlastnosti Mobilizon
Federácia ActivityPub
Spojte sa s Mastodonom, PeerTube a každou inou inštanciou Mobilizonu, aby účastníci sledovali udalosti a skupiny naprieč fediversom z jedného účtu.
Skupiny a diskusie
Spravujte trvalé skupiny so zdieľanými príspevkami, zdrojmi a diskusnými vláknami, aby organizovanie pokračovalo medzi udalosťami, nielen v deň konania.
Ochrana osobných údajov v predvolenom nastavení
Žiadne sledovače tretích strán, žiadna reklama a nevyžaduje sa žiadny e-mail pre verejné podujatia – účastníci môžu potvrdiť účasť anonymne alebo s federovanou identitou.
Viacidentitné profily
Udržujte si oddelené identity pre aktivizmus, prácu a záľuby pod jedným účtom, aby osobný život zostal oddelený od verejného organizovania.
Mapy a geolokácia
Vyhľadávanie miest a mapy udalostí založené na OpenStreetMap pomáhajú miestnym komunitám nájsť stretnutia v okolí bez odosielania údajov komerčným poskytovateľom máp.
Samostatne hostovaná moderácia
Nastavte pravidlá pre celú inštanciu, schvaľujte nové účty a blokujte nepriateľské servery — každé rozhodnutie o moderovaní zostáva na vašom VPS namiesto centrálnej platformy.
Prečo spustiť Mobilizon na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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