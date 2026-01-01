Nasadenie Paymenter inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu fakturácie a predplatného vytvorená pre hostingové spoločnosti, s integráciami Stripe, PayPal a automatickým poskytovaním služieb.
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S čím sa dá postaviť Paymenter
Paymenter je open-source fakturačná platforma vytvorená špeciálne pre hostingové spoločnosti a poskytovateľov služieb, ktorí potrebujú profesionálnu správu predplatného bez poplatkov za transakciu alebo nákladov na proprietárne licencie. Zabezpečuje celý životný cyklus zákazníka — od poskytovania služieb po generovanie faktúr a výber platieb — s natívnymi integráciami pre Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk a DirectAdmin. Postavený na Laravel s prehľadným administrátorským panelom, Paymenter poskytuje hostingovým firmám flexibilitu prispôsobiť si každý aspekt ich fakturačného zážitku.
Samohosting Paymenter na vašom VPS znamená žiadne transakčné prirážky, žiadne obmedzenia zákazníkov a úplnú kontrolu nad platformou. MariaDB a Redis bežia lokálne pre rýchle platobné procesy a responzívne administrátorské operácie, zatiaľ čo licencia MIT vám umožňuje upravovať a rozširovať platformu tak, aby zodpovedala vášmu presnému obchodnému modelu.
Kľúčové vlastnosti Paymenter
Spravovanie predplatného
Spravujte opakovanú fakturáciu s flexibilnými cyklami, automatickými pripomienkami obnovenia a alikvotným účtovaním, aby boli zákazníci vždy presne fakturovaní za služby, ktoré využívajú.
Automatické zriaďovanie
Nové objednávky služieb automaticky prideľujú zdroje prostredníctvom integrácií Pterodactyl, cPanel, Plesk alebo DirectAdmin, čím sa eliminuje manuálne nastavenie medzi platbou a dodaním.
Viaceré platobné brány
Prijímajte platby cez Stripe, PayPal a Mollie bez ďalšej konfigurácie, čím zákazníkom poskytnete preferované možnosti platby bez potreby vlastnej integračnej práce.
Zákaznícky samoobslužný portál
Zákazníci spravujú svoje vlastné služby, faktúry a údaje o účte prostredníctvom značkového portálu, čím sa znižuje objem požiadaviek na podporu pre bežné otázky týkajúce sa fakturácie.
Rozšíriteľný systém pluginov
Pridajte vlastné integrácie, platobné brány a moduly na zriaďovanie prostredníctvom architektúry doplnkov bez úpravy kódu základnej platformy.
Prečo spustiť Paymenter na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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