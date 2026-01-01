Nasaďte Stirling PDF jedným kliknutím.
Samoobslužná súprava nástrojov PDF s viac ako 50 operáciami – zlúčenie, rozdelenie, konverzia, OCR, kompresia, redigovanie a podpisovanie dokumentov bez nahrávania na služby tretích strán.
Vyberte si VPS plán pre Stirling PDF
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Stirling PDF
Stirling PDF je platforma na manipuláciu s PDF s vlastným hostingom, ktorá spracováva viac ako 50 operácií s dokumentmi výhradne na vašom vlastnom serveri. Zlučovanie, rozdeľovanie, otáčanie, komprimovanie, konverzia medzi formátmi Office a PDF, aplikácia OCR, redigovanie citlivého obsahu, pridávanie vodoznakov, aplikácia digitálnych podpisov a export do PDF/A — všetko prostredníctvom čistého webového rozhrania prístupného z akéhokoľvek prehliadača. Žiadne obmedzenia veľkosti súborov. Žiadne kvóty používania. Žiadne dokumenty neopúšťajú vašu infraštruktúru.
Pre právne tímy, finančné oddelenia a akúkoľvek organizáciu, ktorá pracuje s dôvernými dokumentmi, je vlastné hostovanie Stirling PDF najjednoduchší spôsob, ako získať spracovanie PDF na podnikovej úrovni, pričom sa zabezpečí, že citlivé súbory nikdy neprejdú cez cloudovú službu tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Stirling PDF
50+ operácií s PDF
Zlúčiť, rozdeliť, otočiť, komprimovať, zmeniť poradie strán, extrahovať obrázky a desiatky ďalších operácií – všetko v jednom nástroji bez prepínania medzi službami.
OCR a konverzia
Konvertujte naskenované dokumenty na prehľadávateľné PDF pomocou Tesseract OCR a transformujte medzi formátmi PDF a Word, Excel alebo PowerPoint.
Anonymizácia a ochrana osobných údajov
Trvalo odstráňte citlivý text, obrázky a metadáta z dokumentov pred zdieľaním – bez rizika obnovenia pôvodného obsahu.
Digitálne podpisy
Používajte právne záväzné digitálne podpisy na súbory PDF bez potreby podpisových služieb tretích strán alebo poplatkov za predplatné za dokument.
Dávkové spracovanie
Spracujte viacero súborov súčasne pomocou dávkových operácií a automatizujte pracovné postupy dokumentov prostredníctvom vstavaného rozhrania REST API.
Archivácia PDF/A
Konvertujte dokumenty do formátu PDF/A pre dlhodobú archivačnú zhodu, vyžadovanú v právnych, finančných a vládnych kontextoch.
Prečo spustiť Stirling PDF na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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