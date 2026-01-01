Nasaďte Linkwarden jednoklikovou inštaláciou.
Kolaboratívny správca záložiek, ktorý archivuje kompletné snímky webových stránok, takže uložené odkazy nikdy nezmiznú.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Linkwarden
Linkwarden je samo-hostovaný správca záložiek, ktorý rieši rozpad odkazov automatickým archivovaním snímok celých stránok — vrátane obrázkov a formátovania — v momente, keď uložíte odkaz. Vaše záložky zostanú čitateľné aj o roky neskôr bez ohľadu na to, čo sa stane s pôvodnou URL adresou. Kolekcie, značky, zvýraznenia a anotácie vám umožňujú budovať štruktúrované vedomostné databázy namiesto plochých zoznamov odkazov.
Samo-hostovanie Linkwardenu vám poskytuje neobmedzené archivovanie obmedzené iba úložiskom vášho VPS, úplné súkromie nad vašimi vzorcami prehliadania a žiadne riziko straty rokov spravovaných záložiek kvôli vypnutiu cloudovej služby alebo zmene jej cenového modelu.
Kľúčové vlastnosti Linkwarden
Celostránková archivácia
Automaticky zachytáva kompletné snímky stránok s obrázkami, takže uložený obsah zostane zachovaný, aj keď pôvodné stránky prestanú byť dostupné.
Kolekcie a Značky
Usporiadajte záložky do pomenovaných zbierok s vlastnými značkami a anotáciami pre štruktúrované, prehľadávateľné vedomostné bázy.
Viacužívateľská spolupráca
Zdieľajte zbierky s kolegami a spravujte prístup s povoleniami pre jednotlivých používateľov pre tímový výskum a zdieľanie vedomostí.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v archivovanom obsahu stránok, názvoch, popisoch a anotáciách, aby ste okamžite našli čokoľvek vo vašej zbierke.
Rozšírenia prehliadača
Uložte stránky priamo z prehliadača Chrome alebo Firefox jedným kliknutím, pričom rozšírenie zachytí obsah predtým, než zmizne.
Prečo spustiť Linkwarden na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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