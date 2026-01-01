Nasadiť LinkAce inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostený archív záložiek s automatizovaným monitorovaním odkazov, fulltextovým vyhľadávaním a kompletným REST API.
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S čím sa dá postaviť LinkAce
LinkAce je open-source archív záložiek vytvorený pre ľudí, ktorí chcú dlhodobú, organizovanú správu každého odkazu, ktorý zhromaždia. Automaticky zachytáva názvy a popisy, monitoruje uložené URL adresy pre nefunkčné alebo presunuté ciele a môže odovzdať stránky Internetovému archívu, aby dôležité zdroje zostali dostupné aj v prípade, že pôvodná stránka zmizne.
Vlastné hostovanie LinkAce na vašom vlastnom VPS udržuje vašu históriu čítania, výskum a zdieľané zoznamy mimo sledovačov tretích strán a proprietárnych služieb záložiek. Zahrnutá databáza MariaDB a vyrovnávacia pamäť Redis vám poskytujú rýchlu, súkromnú vedomostnú základňu, ktorú plne vlastníte, s bookmarkletmi prehliadača, RSS kanálmi a plným REST API pre integrácie.
Kľúčové vlastnosti LinkAce
Automatizované monitorovanie odkazov
Pravidelné kontroly označujú poškodené alebo presunuté odkazy, aby váš archív časom potichu neupadal.
Záloha Internet Archive
Odosielajte uložené adresy URL do Wayback Machine automaticky a uchovávajte čitateľné kópie miznúcich stránok.
Zoznamy, značky a vyhľadávanie
Usporiadajte záložky s vnorenými zoznamami a značkami, potom rýchlo nájdite čokoľvek prostredníctvom pokročilého filtrovaného vyhľadávania.
Plný REST API
Integrujte LinkAce s rozšíreniami prehliadača, mobilnými klientmi, Zapierom a vlastnými skriptami prostredníctvom plne zdokumentovaného API.
Verejné a súkromné odkazy
Označte každú záložku ako súkromnú, internú alebo verejnú a zdieľajte vybrané kolekcie prostredníctvom vyhradených RSS kanálov.
Import a export HTML
Importujte existujúce záložky prehliadača alebo exportujte svoj kompletný archív kedykoľvek bez viazanosti na dodávateľa.
Prečo spustiť LinkAce na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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