Nasaďte Tracktor jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na sledovanie vozidiel a správu vozového parku na monitorovanie vašich vozidiel a majetku na jednom mieste.
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S čím sa dá postaviť Tracktor
Tracktor je open-source webová aplikácia na sledovanie vozidiel a správu vozového parku, navrhnutá tak, aby poskytovala jednotlivcom a malým podnikom úplný prehľad o ich vozidlách a majetku. Poskytuje čistý, vlastne hostovaný ovládací panel na zaznamenávanie jázd, správu vozidiel a monitorovanie aktivity vozového parku – bez poplatkov za predplatné alebo zdieľania údajov s tretími stranami.
Postavený na ľahkom zásobníku Node.js s úložiskom SQLite, je Tracktor ľahko nasaditeľný a vyžaduje minimálne zdroje. Údaje o vašom vozovom parku zostávajú na vašom vlastnom serveri, čo vám dáva úplnú kontrolu nad prístupom, súkromím a uchovávaním údajov. Návštevníci, ktorí prichádzajú prvýkrát, sú vyzvaní, aby si zaregistrovali administrátorský účet, čím je počiatočné nastavenie bezproblémové.
Kľúčové vlastnosti Tracktor
Správa vozidiel
Pridajte a organizujte celý váš vozový park na jednom mieste, sledovaním každého vozidla s vlastným profilom, podrobnosťami a históriou aktivít.
Nahrávanie cesty
Zaznamenávajte cesty s počiatočnými a koncovými bodmi, vzdialenosťami a časovými pečiatkami na vytvorenie presnej histórie používania vozidla a trás.
Samostatne hostované súkromie
Všetky údaje o flotile sú uložené na vašom vlastnom serveri – žiadne sledovacie služby tretích strán, žiadne poplatky za predplatné a žiadna závislosť od dodávateľa.
Ľahké úložisko SQLite
Používa SQLite na trvalé úložisko, čím udržiava nasadenie jednoduché a zdrojovo efektívne, bez potreby samostatného databázového servera.
Autentifikácia používateľa
Vstavaná autentifikácia zabezpečuje prístup k údajom vášho vozového parku, pričom registrácia pri prvej návšteve zjednodušuje počiatočné nastavenie.
Prečo spustiť Tracktor na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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