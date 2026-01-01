Nasaďte Khoj inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source AI asistent, ktorý konverzuje s vašimi dokumentmi, vyhľadáva na webe a spúšťa kód pomocou vami zvoleného modelu AI.
Vyberte si VPS plán pre Khoj
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Khoj
Khoj je bezplatný, open-source AI osobný asistent, ktorý sa pripája k vašim dokumentom, poznámkam a súborom a umožňuje vám klásť otázky o nich v prirodzenom jazyku. Funguje s akýmkoľvek hlavným poskytovateľom AI – OpenAI, Anthropic, Google Gemini alebo lokálnou inštanciou Ollama bežiacou na rovnakom VPS – a dopĺňa svoje odpovede vyhľadávaním na webe v reálnom čase prostredníctvom SearXNG a izolovaným spúšťaním kódu Python prostredníctvom Terrarium.
Vlastné hostovanie Khoj znamená, že vaše dokumenty, konverzácie a história dopytov zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre. Vaše súbory sa nikdy neposielajú nikam inam ako k poskytovateľovi modelu AI, ktorého explicitne nakonfigurujete, čo vám dáva plnú kontrolu nad tým, aké údaje sa zdieľajú a s kým.
Kľúčové vlastnosti Khoj
Chatovať s Dokumentmi
Indexujte svoje súbory PDF, poznámky a súbory a pýtajte sa na ne otázky v prirodzenom jazyku — Khoj načíta relevantný kontext a odpovede pomocou vami zvoleného modelu AI.
Integrácia webového vyhľadávania
Vstavaný SearXNG umožňuje Khoj získavať a sumarizovať aktuálne informácie z webu bez smerovania dopytov cez vyhľadávacie API tretej strany.
Pieskovisko na vykonávanie kódu
Spúšťať kód Python v izolovanom sandboxe Terrarium, aby Khoj mohol vykonávať výpočty, analýzu dát a skriptovacie úlohy ako súčasť konverzácie.
Akýkoľvek poskytovateľ modelu AI
Pripojte OpenAI, Anthropic, Google Gemini alebo lokálnu inštanciu Ollama – prepínajte poskytovateľov bez zmeny spôsobu, akým interagujete s Khoj.
Súkromné v predvolenom nastavení
Všetky dokumenty, chaty a vloženia zostávajú na vašom VPS – nič sa nezdieľa mimo poskytovateľa modelu AI, ktorého nakonfigurujete.
Prečo spustiť Khoj na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.