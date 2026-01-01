Nasaďte Apache Pinot inštaláciu jedným kliknutím.
Distribuované dátové úložisko OLAP v reálnom čase, navrhnuté pre analýzu streamovaných a dávkových dát v zlomkoch sekundy vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť Apache Pinot
Apache Pinot je distribuované OLAP dátové úložisko v reálnom čase, vyvinuté v spoločnosti LinkedIn a používané v produkcii spoločnosťami Uber, Stripe, Walmart, Target a Slack na zabezpečenie analytiky pre používateľov na miliardách udalostí. Prijíma dáta zo streamovacích zdrojov, ako sú Kafka a Kinesis, ako aj z dávkových zdrojov, ako sú S3 a HDFS, a odpovedá na SQL dotazy v milisekundách aj pri tisícoch súbežných používateľov.
Vlastné hostovanie Pinot na vlastnom VPS udržiava latenciu dotazov, zásady uchovávania údajov a konfiguráciu nájomcu pod priamou kontrolou, bez fakturácie za dotaz alebo závislosti na dodávateľovi. Pinot Controller obsahuje integrovanú webovú konzolu na správu schém, konfiguráciu tabuliek a ad-hoc SQL prieskum.
Kľúčové vlastnosti Apache Pinot
Podsekundové SQL dotazy
Stĺpcové úložisko s hviezdicovým stromom, invertovanými a rozsahovými indexmi vracia latenciu dotazov p99 v milisekundách naprieč miliardami riadkov.
Zavádzanie v reálnom čase a dávkové
Natívne konektory pre Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS a JDBC umožňujú miešať streamované a historické dáta v rámci jednej tabuľky.
Vysoká súbežnosť
Navrhnuté pre tisíce dopytov za sekundu z používateľských panelov a interných analytických produktov bez predbežného výpočtu.
Vstavaná konzola dotazov
Pinot Controller obsahuje webové UI na prehliadanie tabuliek, spúšťanie ad-hoc SQL a správu schém, segmentov a nájomníkov.
Upsert a deduplikácia tabuliek
Upserty primárneho kľúča a čiastočné aktualizácie robia Pinot vhodným pre zachytávanie zmien dát a meniteľné prúdy udalostí, nielen protokoly len na pridávanie.
Prečo spustiť Apache Pinot na Hostingeri
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Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Vstavaný správca Dockeru
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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