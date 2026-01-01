Nasaďte OpenPanel jednoklikovou inštaláciou.
S prioritou súkromia open-source produktová analytika so sledovaním udalostí, lievikmi používateľov, prehrávaním relácií a dashboardmi v reálnom čase.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OpenPanel
OpenPanel je samoobslužná analytická platforma vytvorená pre produktové tímy, ktoré chcú hĺbkové štatistiky na úrovni Mixpanelu bez cien SaaS alebo vystavenia dát tretím stranám. Sleduje vlastné udalosti, vytvára používateľské profily a poskytuje dashboardy v reálnom čase pokrývajúce lieviky, kohorty, výsledky A/B testov a záznamy relácií — všetko z jedného rozhrania.
Nasadenie na vlastnom VPS dáva nespracované dáta udalostí plne pod vašu kontrolu. Neexistujú žiadne poplatky za udalosť, žiadne limity vzorkovania a nie je potrebné smerovať používateľské dáta cez externé služby. ClickHouse poháňa analytický backend, takže dashboardy zostávajú responzívne, keď objem vašich udalostí rastie.
Kľúčové vlastnosti OpenPanel
Dashboardy v reálnom čase
Sledujte živé prenosy udalostí a kľúčové metriky produktu okamžite, bez oneskorenia medzi akciami používateľov a aktualizáciami palubnej dosky.
Analýza lievika
Definujte viacstupňové konverzné lieviky, aby ste presne identifikovali, kde používatelia opúšťajú vaše produktové toky.
Prehrávanie relácie
Nahrávajte a prehrávajte jednotlivé používateľské relácie so vstavanými ovládacími prvkami ochrany súkromia na maskovanie citlivých vstupných polí.
Kohorta a retencia
Zoskupte používateľov podľa zdieľaného správania alebo atribútov a merajte, ako sa mení angažovanosť v priebehu časových období.
A/B testovanie
Sledujte varianty experimentov priamo v OpenPanel na meranie vplyvu na konverziu bez externých nástrojov na experimentovanie.
Sledovanie bez súborov cookie
Sledovanie udalostí bez odtlačkov prstov a bez súborov cookie udržuje vašu analytiku v súlade s GDPR bez potreby bannerov na súhlas so súbormi cookie.
Prečo spustiť OpenPanel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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